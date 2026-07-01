У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва
2026-01-07    107

У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва

У Монако правоохоронці затримали іноземця в межах розслідування вибуху біля готелю Sun’s Palace, внаслідок якого 29 червня постраждали підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та ще двоє громадян України. Як повідомили представники прокуратури князівства 1 липня, чоловіка взяли під варту для проведення необхідних слідчих дій, однак пізніше цього ж дня запобіжний захід було скасовано. Провадження здійснюється за статтею про замах на вбивство.

Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо повідомив, що затримання було пов’язане з необхідністю проведення перевірок у межах слідства. За його словами, після завершення первинних процесуальних дій іноземця звільнили. Водночас розслідування триває, а правоохоронці продовжують збір доказів і перевірку всіх обставин вибуху.

Прокуратура також підтвердила, що слідчим вдалося допитати неповнолітнього постраждалого, який проходить лікування у Франції. За даними місцевих медіа, йдеться про 13-річного сина Вадима Єрмолаєва. Інших двох потерпілих наразі не вдалося опитати через стан їхнього здоров’я. Один із постраждалих, який перебуває у критичному стані, досі залишається під загрозою для життя.

Слідчі продовжують вивчати речові докази, зокрема компоненти вибухового пристрою, а також встановлюють особу чоловіка, який залишив його біля входу до будівлі. За інформацією прокуратури, особлива увага приділяється матеріалам із камер відеоспостереження та результатам криміналістичних експертиз. Нові офіційні повідомлення обіцяють оприлюднювати у разі появи додаткових результатів або відкриття судового розслідування.

Вибух стався ввечері 29 червня біля будівлі на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла неподалік готелю Sun’s Palace. За попередніми даними, невідомий чоловік залишив біля входу рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого залишив місце події. Через короткий час пролунав вибух, унаслідок якого постраждали троє громадян України.

Спочатку правоохоронні органи розглядали інцидент як можливий теракт, що міг стати першим випадком такого характеру в історії князівства. Однак після аналізу початкових матеріалів прокуратура відмовилася від цієї кваліфікації. Наразі кримінальне провадження стосується замаху на вбивство, а мотиви злочину залишаються предметом слідства.

За інформацією місцевих медіа, Вадим Єрмолаєв отримав опіки та поранення уламками вибухового пристрою. Жінка, яка перебувала поруч із ним, дістала найтяжчі травми — повідомляється про часткову ампутацію нижніх кінцівок. Неповнолітній хлопець отримав опіки та забої після того, як вибухова хвиля відкинула його на значну відстань.

Вадим Єрмолаєв перебуває під санкціями України. Розслідування вибуху в Монако привернуло значну міжнародну увагу через особу потерпілого та характер використаного вибухового пристрою. Правоохоронні органи князівства поки що не повідомляють про можливих організаторів чи мотиви нападу, наголошуючи на необхідності завершення експертних досліджень і збору доказової бази.

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