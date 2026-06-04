Міністерство оборони України розглядає можливість масштабного залучення іноземних громадян до служби у Збройних силах України із грошовим забезпеченням на рівні від 7 до 10 тисяч доларів на місяць. Про це заявив народний депутат Олексій Каптелов, повідомивши, що держава опрацьовує механізм співпраці з приватними компаніями, які можуть отримати ліцензії на пошук та залучення кандидатів з-за кордону для проходження військової служби в Україні.

За словами парламентаря, нова модель передбачає створення системи посередництва між державою та потенційними іноземними військовослужбовцями. Передбачається, що спеціалізовані компанії займатимуться пошуком кандидатів, проведенням первинного відбору та організаційним супроводом майбутніх контрактників. За кожного залученого військовослужбовця такі структури можуть отримувати винагороду до 5 тисяч доларів.

Озвучені суми значно перевищують середній рівень оплати праці в багатьох країнах Азії, Африки та Латинської Америки, що потенційно може зробити українські контракти конкурентними на міжнародному ринку військових послуг. Водночас офіційні параметри можливої програми, включно з вимогами до кандидатів, тривалістю контрактів та джерелами фінансування, наразі не оприлюднювалися.

Питання залучення іноземців до українського війська не є новим. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до бойових дій на боці Києва долучилися громадяни десятків держав. Частина з них проходила службу в підрозділах Міжнародного легіону, створеного для іноземних добровольців. Однак запропонований підхід може стати першим випадком формування системного механізму набору через ліцензованих операторів із фінансовою мотивацією для рекрутингових структур.

На тлі тривалої війни питання поповнення особового складу залишається одним із ключових викликів для оборонного сектору. Україна продовжує мобілізаційні заходи та водночас шукає додаткові джерела кадрового ресурсу. У цьому контексті розширення можливостей для вступу іноземців на військову службу розглядається як один із потенційних інструментів посилення обороноздатності країни.

Експерти у сфері безпеки раніше звертали увагу, що залучення іноземних громадян потребує детального нормативного регулювання. Зокрема, йдеться про питання правового статусу військовослужбовців, соціального забезпечення, страхування, отримання дозволів на проживання та можливості набуття українського громадянства після завершення служби. Не менш важливими залишаються механізми перевірки кандидатів та запобігання проникненню осіб, які можуть становити загрозу безпеці.

Запровадження ліцензованої системи рекрутингу також може створити новий сегмент ринку послуг, пов’язаних із комплектуванням армії. За умови реалізації ініціативи приватні оператори отримають можливість працювати за державними правилами та отримувати винагороду за результат. Водночас остаточні параметри такої моделі, а також рішення щодо її запуску залежатимуть від позиції профільних органів влади та результатів подальшого опрацювання проєкту.

Станом на зараз Міністерство оборони офіційно не публікувало детальних роз’яснень щодо можливого впровадження описаного механізму. Водночас заява народного депутата свідчить про те, що питання залучення іноземців до служби в українській армії розглядається як один із варіантів посилення кадрового потенціалу ЗСУ в умовах затяжної війни та збереження високої інтенсивності бойових дій.