Українські інформаційні пабліки 17 листопада повідомили про нове ураження Кримського мосту через Керченську протоку. У соціальних мережах поширюють відео, на яких, за твердженнями авторів публікацій, видно обвалення однієї з арок та частини мостового прольоту. Міністерство транспорту РФ заявило, що оцінює збитки після удару. Рух автомобілів і поїздів через переправу тимчасово перекрито.

За інформацією українських джерел, для атаки на Кримський міст могли застосувати ракети «Фламінго». Водночас офіційного підтвердження використання саме цього озброєння наразі немає. Також поки що не оприлюднено незалежних результатів перевірки відеозаписів, які поширюються в мережі. Тому остаточний масштаб пошкоджень споруди залишається невідомим.

Російське транспортне відомство повідомило про припинення руху обома частинами переправи. Обмеження охоплюють автомобільне та залізничне сполучення. У міністерстві заявили, що відповідні служби оцінюють наслідки удару. Інформації про характер пошкоджень, стан опор і можливі строки відновлення руху поки не надали.

Окрему увагу привернули відеозаписи, опубліковані українськими інформаційними ресурсами. На них, за твердженнями авторів, зафіксовано руйнування однієї з арок і частини прольоту мосту. Якщо ці пошкодження підтвердяться, для визначення можливості подальшої експлуатації споруди знадобиться технічне обстеження. Зокрема, фахівцям необхідно буде перевірити стан несучих конструкцій, дорожнього полотна та залізничної інфраструктури.

Зупинка руху через переправу може вплинути на транспортне сполучення між окупованим Кримським півостровом і Краснодарським краєм Росії. Автомобільний маршрут використовується для перевезення пасажирів і вантажів, а залізнична частина забезпечує рух пасажирських та вантажних поїздів. У разі тривалого закриття мосту транспортним операторам доведеться змінювати маршрути, що може збільшити час доставки та навантаження на альтернативні шляхи сполучення.

Точні наслідки нового удару залежатимуть від результатів обстеження. Якщо пошкоджено лише окремі елементи дорожньої інфраструктури, відновлення руху може потребувати локальних ремонтних робіт. Серйозні пошкодження несучих конструкцій, навпаки, можуть призвести до тривалого припинення експлуатації окремих ділянок або всієї переправи. Російська сторона поки не повідомила, який саме сценарій розглядається.

Кримський міст з’єднує Керченський півострів із Таманським півостровом Краснодарського краю РФ. Загальна протяжність споруди становить близько 19 км. Вона складається з автомобільної та залізничної частин і була відкрита у 2018 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переправа набула особливого значення для військової логістики, оскільки використовується для перевезення техніки, пального, особового складу та інших вантажів.

Міст уже зазнавав пошкоджень унаслідок попередніх атак. У жовтні 2022 року вибух на автомобільній частині спричинив руйнування кількох прольотів і пошкодження залізничної інфраструктури. У липні 2023 року відбулася ще одна атака, після якої рух автомобілів також довелося обмежувати. Повторні пошкодження переправи створюють для російської сторони додаткові проблеми із забезпеченням транспортного сполучення з окупованим півостровом.

Наразі відкритими залишаються питання щодо масштабу руйнувань, типу застосованого озброєння та тривалості транспортних обмежень. Російське Мінтрансу має оприлюднити результати оцінки збитків, після чого стане зрозуміліше, коли автомобільне та залізничне сполучення зможуть відновити.