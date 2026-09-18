У машині мера Львова Садового знайшли прослушку

У службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій для прослуховування. Про це мер Львова повідомив 18 вересня, зазначивши, що наразі невідомо, хто встановив обладнання та з якою метою.

За словами Садового, виявлений пристрій призначений для прихованого прослуховування розмов. Обставини його появи у службовій машині мера наразі з’ясовуються. Інформації про особу або організацію, яка могла встановити обладнання, міський голова не навів.

Садовий також повідомив, що це не перший випадок виявлення подібного пристрою. Близько року тому прослуховування знайшли у його робочому кабінеті у Львівській міській раді.

Після виявлення пристрою в кабінеті мер звертався до правоохоронних органів. За його словами, попри проведене звернення, остаточних результатів розслідування він не отримав. Також посадовець заявив, що не отримав конкретних відповідей щодо того, хто міг встановити обладнання та навіщо це було зроблено.

Новий випадок із службовим автомобілем порушує питання про можливий зв’язок між двома епізодами. Водночас на цей момент немає підтверджених даних, які дозволяли б встановити, що пристрої у кабінеті та автомобілі встановила одна й та сама особа або група.

Правоохоронці мають встановити походження обладнання, час його встановлення та спосіб доступу до автомобіля. Окремим напрямом перевірки може стати встановлення того, чи здійснював пристрій запис або передачу інформації та який обсяг даних потенційно міг бути отриманий.

Садовий очолює Львівську міську раду з 2006 року. Він кілька разів переобирався на посаду міського голови, а у 2019 році достроково припинив повноваження народного депутата, обраного за списком партії «Самопоміч», після чого зосередився на роботі в міському управлінні.

Питання використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації регулюється українським законодавством. Проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій належить до повноважень уповноважених державних органів та потребує передбачених законом підстав і процедур. Сам факт виявлення невідомого пристрою ще не встановлює, хто його встановив або чи було здійснено незаконне втручання у приватні розмови.

Тепер ключовими питаннями залишаються походження обладнання, результати його технічного дослідження та перебіг перевірки правоохоронними органами. Окремого з’ясування потребує і попередній епізод із пристроєм у кабінеті мера, оскільки, за словами Садового, розслідування щодо нього не дало остаточних відповідей.