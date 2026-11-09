У Львові третьокласник погрожував зарізати школярів: матір оштрафували

У Львові Залізничний районний суд оштрафував матір третьокласника, який приніс до школи складаний ніж і погрожував зарізати інших дітей. Інцидент стався 30 вересня 2026 року. Під час бійки з однокласником із наплічника хлопця випав ніж, після чого він почав погрожувати присутнім. За тиждень школяр знову побив того самого однокласника. Суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків і призначив їй штраф у розмірі 1700 гривень.

Обставини двох конфліктів розглянули під час судового провадження. Перший випадок стався приблизно о 10:00. Під час сутички між учнями третього класу з наплічника одного з хлопців випав розкладний ніж. Після цього школяр почав кричати, що заріже всіх. Інцидент спричинив занепокоєння серед учнів та інших учасників освітнього процесу.

Другий епізод стався 7 жовтня близько 9:20. Тоді хлопець знову посварився з тим самим однокласником і вдарив його кулаком у голову. Таким чином, протягом одного тижня між дітьми відбулося два конфлікти, один із яких супроводжувався погрозами із застосуванням ножа.

За обома випадками правоохоронці склали адміністративні протоколи щодо матері третьокласника. Її дії кваліфікували за частиною другою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця норма передбачає відповідальність за повторне протягом року невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Під час судового розгляду жінка підтвердила, що між її сином та однокласником виникали конфлікти. Водночас вона заявила про упереджене, на її думку, ставлення вчительки до хлопчика. Мати стверджувала, що намагалася владнати ситуацію та з’ясувати причини непорозумінь між дітьми.

Після інцидентів жінка вирішила перевести сина до іншого навчального закладу. У жовтні 2026 року хлопець почав відвідувати нову школу. За словами матері, там він добре спілкується з однокласниками. Вона також повідомила, що зверталася до лікаря, аби з’ясувати стан дитини, і запевнила суд, що надалі намагатиметься не допустити повторення подібних ситуацій.

Залізничний районний суд визнав матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення. Їй призначили штраф у розмірі 1700 гривень. Крім того, жінка повинна сплатити 665,60 гривні судового збору. Загальна сума фінансового стягнення становить 2365,60 гривні.

Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів із дня її винесення. Рішення стосується відповідальності матері за виконання батьківських обов’язків, а не притягнення малолітнього школяра до адміністративної відповідальності.

В Україні адміністративна відповідальність за загальним правилом настає з 16 років. Тому за правопорушення, вчинені дітьми молодшого віку, за передбачених законом умов можуть відповідати їхні батьки або особи, які їх замінюють. Частина друга статті 184 КУпАП застосовується у випадках повторного протягом року порушення батьківських обов’язків після попереднього адміністративного стягнення.

Окрему роль у подібних ситуаціях відіграють правила безпеки закладів освіти. Школи мають реагувати на випадки фізичного насильства, погроз та появи небезпечних предметів, повідомляти відповідні служби й забезпечувати захист учасників освітнього процесу. Водночас обставини конфліктів між учнями потребують з’ясування, щоб запобігти повторним випадкам агресії.