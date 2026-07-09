У Львові натовп перекинув службовий автомобіль ТЦК
2026-09-07    112

У Львові натовп перекинув службовий автомобіль ТЦК

У Львові ввечері 8 липня під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних група людей перекинула та пошкодила службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався близько 21:30 на вулиці Стрийській у Сихівському районі. На місці працювали військовослужбовці ТЦК та співробітники поліції, які проводили перевірку військово-облікових документів.

За інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, під час перевірки документів правоохоронці та військовослужбовці зупинили чоловіка 1996 року народження. Після встановлення його особи з’ясувалося, що з 12 червня 2026 року він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення необхідних процедур чоловіка доставили до територіального центру комплектування, а згодом направили на проходження військово-лікарської комісії.

У ТЦК повідомили, що після відправлення затриманого інша група оповіщення залишилася на місці, де її оточили невідомі особи. За даними військових, натовп поводився агресивно, заблокував службовий транспорт, завдав автомобілю значних механічних пошкоджень, після чого перекинув його. Обставини інциденту документують правоохоронні органи.

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області підтвердили факт конфлікту. Речниця поліції Аліна Подрейко повідомила, що поліцейські забезпечували громадський порядок та встановлювали всі обставини події. За попередньою інформацією правоохоронців, конфлікт виник під час виконання заходів з оповіщення громадян у межах мобілізаційних процедур.

Відеозаписи події, які поширилися у соціальних мережах, зафіксували момент, коли десятки людей оточили службовий автомобіль. На кадрах видно, як кілька чоловіків перекидають транспортний засіб, після чого йому завдають нових пошкоджень. Правоохоронці перевіряють усіх учасників інциденту та аналізують оприлюднені матеріали для встановлення осіб, причетних до пошкодження майна.

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на подію, повідомивши, що на момент інциденту перебував у поїздці до Запорізького напрямку, де працював із українськими військовими. Він заявив, що з’ясовує всі обставини події та пообіцяв оприлюднити перевірену інформацію після завершення збору даних. Водночас мер закликав не забувати, хто є головним ворогом України в умовах повномасштабної війни.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що всім діям учасників події буде надано правову оцінку відповідно до чинного законодавства, а винні нестимуть відповідальність. Також у центрі комплектування закликали громадян не перешкоджати виконанню законних обов’язків військовослужбовців і поліцейських та не піддаватися на можливі провокації.

Інцидент стався на тлі дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, коли територіальні центри комплектування разом із поліцейськими проводять заходи з уточнення військово-облікових даних і вручення повісток. Остаточні висновки щодо правової кваліфікації дій учасників конфлікту та можливого відкриття кримінальних проваджень мають бути ухвалені після завершення перевірки правоохоронними органами.

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