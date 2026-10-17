У Львові клієнти стриптиз-клубів втратили понад 3 млн

У Львові правоохоронці провели 17 обшуків у трьох нічних розважальних закладах, автомобілях і помешканнях людей, яких перевіряють на причетність до крадіжок та шахрайства. За даними слідства, троє клієнтів клубів могли втратити загалом майже 3,15 млн грн. Серед потерпілих, за заявою Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини, є колишній військовополонений, у якого нібито виманили близько 2,5 млн грн. Про результати слідчих дій поліція Львівської області повідомила 17 жовтня 2026 року.

За версією правоохоронців, імовірні злочини відбувалися із серпня 2025 року до серпня 2026-го. Чоловіки відвідували заклади, де їм пропонували алкоголь і розважальні програми еротичного характеру. Згодом клієнти виявляли зникнення значних сум із банківських карток. Поліція розслідує обставини кожного епізоду, щоб встановити спосіб заволодіння грошима та коло причетних осіб.

За інформацією слідства, у 36-річного чоловіка з банківської картки списали понад 400 тис. грн. Інший потерпілий, якому 37 років, втратив понад 2,3 млн грн. У 40-річного клієнта зникло ще 367 тис. грн. Загальна сума за цими трьома епізодами перевищує 3 млн грн. Водночас правоохоронці поки не оприлюднили докладної інформації про обставини кожного випадку та конкретні дії, за допомогою яких могли бути списані кошти.

Обшуки відбулися пізно ввечері 16 жовтня. Слідчі дії провели у трьох нічних закладах, чотирьох автомобілях і помешканнях осіб, які можуть бути причетними до правопорушень. Загалом правоохоронці здійснили 17 обшуків.

Під час операції вилучили комп’ютери, іншу цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші предмети, які можуть мати доказове значення. До роботи залучили слідчих, оперативників кримінальної поліції, працівників управління карного розшуку та спецпризначенців. Вилучені матеріали мають допомогти перевірити обставини фінансових операцій і встановити, чи пов’язані між собою всі три епізоди.

У місцевих Telegram-каналах серед закладів, де могли відбуватися слідчі дії, згадували Models на площі Ринок, 43, Eros Show Bar на площі Ринок, 11, і Secret Show Bar на вулиці Шевській, 1. Однак у повідомленні поліції не наведено повного переліку адрес трьох закладів. Тому інформацію про причетність конкретних клубів слід відокремлювати від офіційно підтверджених даних розслідування.

Окрему увагу до справи привернула заява Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини при обласній військовій адміністрації. Там стверджують, що два заклади — Eros і Secret — могли виманити близько 2,5 млн грн у колишнього військовополоненого. За твердженням ради, ця сума становить значну частину збитків, про які повідомили правоохоронці.

Представники ради заявили про намір домагатися встановлення всіх причетних до ймовірного злочину, повернення грошей потерпілому та притягнення винних до відповідальності. Крім того, організація вимагатиме перевірити законність діяльності закладів, зокрема можливі приховані фінансові операції. Публічних відомостей про повернення коштів або результати такої перевірки наразі немає.

Розслідування ведуть за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, яка стосується крадіжки в особливо великих розмірах або вчиненої в умовах, передбачених цією нормою, а також за частинами 3 і 5 статті 190 КК України щодо шахрайства. Остаточна правова кваліфікація залежатиме від установлених обставин і зібраних доказів. Повідомлень про остаточні результати експертиз вилученої техніки та документів поліція поки не оприлюднила.

Розслідування має встановити не лише осіб, які могли бути безпосередньо причетними до зникнення грошей, а й можливий механізм проведення операцій із банківськими картками. Для цього слідчим необхідно зіставити цифрові дані, документацію та інші вилучені матеріали. Також залишається відкритим питання, чи були всі потерпілі клієнтами тих самих закладів і чи діяли можливі причетні особи за спільною схемою.

Кримінальне провадження триває. Інформації про затримання підозрюваних, повідомлення конкретним особам про підозру або судові рішення у цій справі наразі не оприлюднено. Відомості про можливу причетність окремих осіб чи закладів мають бути перевірені в межах слідства, а їхню вину може встановити лише суд.