У Львові чоловік відмовився від мобілізації, бо він “проти війни”

За даними суду, житель Львова у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Тоді чоловік отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік підтвердив, що відмовляється від мобілізації.

На засіданні суду львів’янин пояснив, що він “проти війни та не хоче вбивати росіян”. Він наголосив, що готовий нести кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав ухилянта винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Таким чином, у Львові до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.