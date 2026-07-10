У Лондоні відкрили секс-коворкінг із місячним абонементом

У Лондоні почав працювати незвичний простір формату секс-коворкінгу, який поєднує традиційну робочу зону з приміщеннями для інтимного дозвілля. Заклад пропонує відвідувачам можливість працювати вдень, а також користуватися спеціально облаштованими кімнатами для приватного відпочинку. Вартість місячного абонемента становить близько 57 доларів США.

Новий формат простору привернув увагу через незвичне поєднання офісної інфраструктури та сервісів для дорослих. Організатори позиціонують його як місце, де люди можуть працювати, проводити зустрічі, відпочивати або спілкуватися в неформальній атмосфері. Для цього у приміщенні облаштовані робочі місця з доступом до інтернету, зони відпочинку та окремі кімнати.

Крім стандартних офісних меблів, у закладі встановлені ліжка, дивани та інше обладнання, призначене для приватного користування повнолітніми відвідувачами. Також простір оснащений різноманітними товарами для дорослих, які можна використовувати відповідно до правил закладу. Для гостей працює бар із напоями та зона відпочинку.

За інформацією організаторів, модель роботи передбачає членство за передплатою. Базовий місячний абонемент коштує приблизно 57 доларів, що відкриває доступ до основних зон простору. Окремі послуги або бронювання спеціальних приміщень можуть надаватися на додаткових умовах відповідно до внутрішніх правил закладу.

Концепція секс-позитивних просторів останніми роками набирає популярності у низці європейських країн, де з’являються клуби, тематичні спільноти та багатофункціональні заклади для дорослих. Засновники лондонського проєкту заявляють, що прагнуть створити безпечне середовище для повнолітніх відвідувачів із дотриманням вимог конфіденційності та правил поведінки.

Відкриття такого простору викликало активне обговорення у соціальних мережах та британських медіа. Частина користувачів розглядає проєкт як приклад розвитку нових форматів коворкінгів і сервісів для дорослих, тоді як інші звертають увагу на необхідність чіткого регулювання подібних закладів та дотримання вимог законодавства щодо безпеки й санітарних норм.

Попри незвичну концепцію, організатори наголошують, що доступ до простору мають лише повнолітні особи, а всі сервіси функціонують відповідно до чинних правил роботи закладу. Очікується, що подібний формат стане предметом подальших дискусій щодо розвитку нішевих сервісів у великих європейських містах.