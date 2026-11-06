У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях працівників комунального підприємства «Київтеплоенерго» в межах кримінального провадження щодо проєктів підготовки столиці до зими. Слідчі дії стосуються документації для створення об’єктів резервного електроживлення та розподіленої когенерації в Деснянському, Голосіївському й інших районах Києва. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА, правоохоронців цікавлять оригінали проєктно-кошторисної документації та документи, необхідні для початку робіт за Планом енергостійкості столиці. Обшуки відбулися не лише в приміщеннях підприємства, а й за місцями проживання кількох його співробітників. У міській адміністрації заявили про можливе вилучення документів, від яких залежить подальша реалізація запланованих енергетичних проєктів.

У «Київтеплоенерго» наголошують, що роботи, яких стосуються слідчі дії, ще не були оплачені. За поясненням підприємства, фінансування передбачене після завершення проєктних робіт. Акти виконаних робіт не підписувалися, кошти за ними не перераховувалися. Таким чином, у комунальному підприємстві заперечують, що за ці роботи вже здійснювали оплату.

У КМДА вважають, що обшуки за таких обставин можуть свідчити про політичний тиск. В адміністрації також заявили, що вилучення оригіналів документації здатне ускладнити підготовку та запуск енергетичних проєктів. Водночас у повідомленні міської влади не наведено номера кримінального провадження, статей Кримінального кодексу, за якими його відкрито, або конкретних претензій слідства до працівників підприємства.

Наразі також немає оприлюдненої інформації про підозри співробітникам «Київтеплоенерго», затримання чи судові рішення щодо запобіжних заходів. Не повідомляється і про те, який саме правоохоронний орган проводить обшуки та які обставини перевіряє. Тому позиція комунального підприємства щодо можливого політичного тиску залишається заявою однієї зі сторін, а не встановленим мотивом слідчих дій.

Проєкти, які опинилися в центрі уваги правоохоронців, передбачають створення додаткових джерел електроенергії для потреб міської інфраструктури. Розподілена когенерація дає змогу одночасно виробляти електричну й теплову енергію безпосередньо поблизу споживачів. Такий підхід зменшує залежність окремих об’єктів від централізованої енергосистеми та може забезпечувати роботу критичних комунальних систем у разі пошкодження мереж або аварійних відключень.

Для Києва ці рішення мають значення не лише для проходження опалювального сезону, а й для стабільної роботи водопостачання, теплопостачання та інших міських служб. Резервні джерела живлення можуть підтримувати роботу насосного обладнання, котелень та об’єктів критичної інфраструктури, однак самі по собі не гарантують безперервного електропостачання житлових будинків.

Міська влада готує енергетичні проєкти в умовах регулярних російських атак на енергетичну інфраструктуру. У липні мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що столиця планує до кінця 2026 року ввести в експлуатацію газотурбінні установки загальною потужністю 200 МВт. За його словами, значну частину обладнання передбачалося оснастити захистом другого рівня. Ці плани є частиною заходів із підвищення стійкості міської інфраструктури.

Наслідки обшуків для строків реалізації проєктів поки не визначені. Для оцінки ризиків необхідно з’ясувати, чи вилучили правоохоронці оригінали документів, чи залишили підприємству копії та чи зможе воно продовжувати підготовку робіт без затримок. Окремим питанням залишається позиція слідства: без пояснення предмета кримінального провадження неможливо встановити, які саме можливі порушення перевіряють правоохоронці.