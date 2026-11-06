У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів
2026-06-11    111

У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях працівників комунального підприємства «Київтеплоенерго» в межах кримінального провадження щодо проєктів підготовки столиці до зими. Слідчі дії стосуються документації для створення об’єктів резервного електроживлення та розподіленої когенерації в Деснянському, Голосіївському й інших районах Києва. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА, правоохоронців цікавлять оригінали проєктно-кошторисної документації та документи, необхідні для початку робіт за Планом енергостійкості столиці. Обшуки відбулися не лише в приміщеннях підприємства, а й за місцями проживання кількох його співробітників. У міській адміністрації заявили про можливе вилучення документів, від яких залежить подальша реалізація запланованих енергетичних проєктів.

У «Київтеплоенерго» наголошують, що роботи, яких стосуються слідчі дії, ще не були оплачені. За поясненням підприємства, фінансування передбачене після завершення проєктних робіт. Акти виконаних робіт не підписувалися, кошти за ними не перераховувалися. Таким чином, у комунальному підприємстві заперечують, що за ці роботи вже здійснювали оплату.

У КМДА вважають, що обшуки за таких обставин можуть свідчити про політичний тиск. В адміністрації також заявили, що вилучення оригіналів документації здатне ускладнити підготовку та запуск енергетичних проєктів. Водночас у повідомленні міської влади не наведено номера кримінального провадження, статей Кримінального кодексу, за якими його відкрито, або конкретних претензій слідства до працівників підприємства.

Наразі також немає оприлюдненої інформації про підозри співробітникам «Київтеплоенерго», затримання чи судові рішення щодо запобіжних заходів. Не повідомляється і про те, який саме правоохоронний орган проводить обшуки та які обставини перевіряє. Тому позиція комунального підприємства щодо можливого політичного тиску залишається заявою однієї зі сторін, а не встановленим мотивом слідчих дій.

Проєкти, які опинилися в центрі уваги правоохоронців, передбачають створення додаткових джерел електроенергії для потреб міської інфраструктури. Розподілена когенерація дає змогу одночасно виробляти електричну й теплову енергію безпосередньо поблизу споживачів. Такий підхід зменшує залежність окремих об’єктів від централізованої енергосистеми та може забезпечувати роботу критичних комунальних систем у разі пошкодження мереж або аварійних відключень.

Для Києва ці рішення мають значення не лише для проходження опалювального сезону, а й для стабільної роботи водопостачання, теплопостачання та інших міських служб. Резервні джерела живлення можуть підтримувати роботу насосного обладнання, котелень та об’єктів критичної інфраструктури, однак самі по собі не гарантують безперервного електропостачання житлових будинків.

Міська влада готує енергетичні проєкти в умовах регулярних російських атак на енергетичну інфраструктуру. У липні мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що столиця планує до кінця 2026 року ввести в експлуатацію газотурбінні установки загальною потужністю 200 МВт. За його словами, значну частину обладнання передбачалося оснастити захистом другого рівня. Ці плани є частиною заходів із підвищення стійкості міської інфраструктури.

Наслідки обшуків для строків реалізації проєктів поки не визначені. Для оцінки ризиків необхідно з’ясувати, чи вилучили правоохоронці оригінали документів, чи залишили підприємству копії та чи зможе воно продовжувати підготовку робіт без затримок. Окремим питанням залишається позиція слідства: без пояснення предмета кримінального провадження неможливо встановити, які саме можливі порушення перевіряють правоохоронці.

Віталій Кличко, Київ, Київтеплоенерго, КМДА
Останні новини
Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»

Жан-Клод Ван Дамм повертається до бойовиків із фільмом «Катана»
Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм зіграє головну роль у новому читать далее
06-11, 14:18
Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою

Зеленський розкритикував Київводоканал через перебої з водою
Президент Володимир Зеленський допустив зміну керівництва комунального підприємства «Київводоканал» через читать далее
06-11, 14:14
У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів

У Київтеплоенерго обшуки: під загрозою документи енергопроєктів
Правоохоронці 6 листопада провели обшуки в службових кабінетах і помешканнях читать далее
06-11, 14:10
В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі

В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі
Мешканці житлового масиву Виноградар у Києві 6 листопада знову перекрили читать далее
06-11, 10:56
Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду

Зеленський допустив онлайн-вибори, але назвав головну перешкоду
Президент України Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів в Україні читать далее
06-11, 09:58
У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ

У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ
У новому складі Конгресу США, який розпочне роботу в січні читать далее
06-11, 09:54
Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи

Трамп обговорив із Дмитрієвим «велику угоду» щодо України та Європи
Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі читать далее
06-11, 09:52
Україна домагається від США продовження контракту на Starshield

Україна домагається від США продовження контракту на Starshield
Україна домагається від Сполучених Штатів якнайшвидшого початку переговорів про продовження читать далее
06-11, 09:49
Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи

Кушнер розкрив план США щодо нової системи безпеки Європи
Сполучені Штати провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та читать далее
06-11, 09:19
Перший сніг: в Україні похолодає до -5°

Перший сніг: в Україні похолодає до -5°
У найближчі три дні, 6–8 листопада, в Україні очікується холодна читать далее
05-11, 19:22
Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні

Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні
Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада провела в Білому читать далее
05-11, 19:18
Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року

Джей Ді Венс виходить з тіні Трампа та готується до президентської гонки 2028 року
Віцепрезидент США Джей Ді Венс почав формувати власну політичну коаліцію читать далее
05-11, 14:05
Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном

Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном
Частина республіканців у Конгресі США домагається імпічменту міністра оборони Піта читать далее
05-11, 13:37
Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють

Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють
Європейські авіакомпанії 5 листопада зіткнулися з новою хвилею повідомлень про читать далее
05-11, 13:33
Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини

Демократи готують розслідування криптобізнесу Трампа та його родини
Демократи в Конгресі США готують масштабні розслідування фінансових зв'язків президента читать далее
05-11, 10:00
Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції

Володимир Ценов: біографія та цікаві факти про полковника поліції
Володимир Миколайович Ценов — український полковник поліції, перший заступник начальника читать далее
05-11, 09:55
Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні

Кушнер заявив про нову архітектуру безпеки після війни в Україні
Сполучені Штати працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має читать далее
05-11, 09:46
Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах

Війна з Іраном розколола команду Трампа після поразки на виборах
У команді президента США Дональда Трампа загострилися розбіжності щодо подальших читать далее
05-11, 09:44
Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»

Тетяну Кірєєву заарештували після сутичок біля бази «Азова»
Солом'янський районний суд Києва 4 листопада 2026 року відправив на читать далее
05-11, 09:28
Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій

Метелики навчилися відлякувати кажанів за допомогою геніталій
Метелики родини бражникових (Sphingidae) протягом останніх 30 мільйонів років незалежно читать далее
05-11, 09:18
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар