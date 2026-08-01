У Києві затримали колишнього бійця «Кракена» Гліба Новостройного

У Києві правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця підрозділу «Кракен» Гліба Новостройного, відомого за позивним «Дніпрянин». Про затримання повідомив засновник підрозділу Костянтин Немічев. За його словами, матеріали кримінального провадження засекречені, а офіційна інформація про суть підозр правоохоронними органами станом на момент публікації не оприлюднена.

Немічев заявив, що Новостройний проходив службу у штурмовій роті «Кракена» близько чотирьох років, а у 2025 році був звільнений за станом здоров’я. За його словами, колишній військовий також є вболівальником футбольного клубу «Дніпро». Він повідомив, що найближчими днями Печерський районний суд Києва має розглянути клопотання про обрання Новостройному запобіжного заходу.

За словами Немічева, з неофіційних джерел йому стало відомо, що затримання може бути пов’язане з розслідуванням убивства громадянина України Ігоря Комарова на індонезійському острові Балі. Водночас він підкреслив, що не володіє офіційною інформацією про зміст підозри. Правоохоронні органи України та компетентні органи Індонезії публічно не підтверджували можливий зв’язок затриманого з цією справою.

У лютому 2026 року на Балі повідомили про викрадення українця Ігоря Комарова. Пізніше його тіло було знайдено з ознаками насильницької смерті. Індонезійські правоохоронці розпочали кримінальне розслідування, а інформація про справу набула міжнародного розголосу. У відкритих джерелах повідомлялося, що серед осіб, яких розшукують у межах цього провадження, можуть бути громадяни України.

За даними, які раніше публікувалися у відкритих джерелах, однією з версій слідства є можливий зв’язок злочину з діяльністю шахрайських кол-центрів. Водночас офіційні органи не повідомляли про завершення розслідування або висунення остаточних обвинувачень усім можливим фігурантам. Остаточні висновки щодо мотивів та кола причетних осіб мають бути зроблені після завершення слідчих дій.

Підрозділ «Кракен» був створений у 2022 році як окремий добровольчий підрозділ, який брав участь у бойових діях на сході країни. Його засновником є Костянтин Немічев. Після початку повномасштабної війни підрозділ неодноразово повідомляв про участь у військових операціях, а окремі його колишні військовослужбовці після звільнення повернулися до цивільного життя.

Станом на момент публікації офіційних заяв від Офісу Генерального прокурора, Національної поліції чи інших правоохоронних органів щодо причин затримання Гліба Новостройного не оприлюднено. Відтак інформація про можливий зв’язок із розслідуванням убивства Ігоря Комарова ґрунтується виключно на заяві Костянтина Немічева і не має офіційного підтвердження.