У Києві з 22 липня подорожчає проїзд у Kyiv City Express
2026-20-07    68

У Києві з 22 липня подорожчає проїзд у Kyiv City Express

Із 22 липня у Києві набудуть чинності нові тарифи на проїзд у міській електричці Kyiv City Express. Про це повідомила “Укрзалізниця”. Вартість разового квитка залежатиме від способу оплати та сягатиме максимум 37 гривень. Зміни відбудуться слідом за оновленням тарифів на інший громадський транспорт столиці.

Найнижча ціна передбачена для пасажирів, які купуватимуть квитки через мобільні застосунки “Укрзалізниці” або “Київ Цифровий”. У такому разі одна поїздка коштуватиме 30 гривень. При оплаті через валідатори або термінали “Київ Цифровий” тариф становитиме 34,20 гривні, у терміналах самообслуговування – 36,70 гривні. Найвищу вартість встановлено для придбання квитка в касах або безпосередньо у вагонах електропоїздів – 37 гривень.

В “Укрзалізниці” також повідомили, що працюють над впровадженням проїзних абонементів для пасажирів, які регулярно користуються Kyiv City Express. Очікується, що така система дозволить зробити щоденні поїздки вигіднішими для тих, хто постійно використовує міську електричку для пересування столицею. Детальні умови, вартість і строки запуску абонементів поки не оприлюднено.

Kyiv City Express є частиною транспортної інфраструктури столиці та працює на базі кільцевої міської залізниці. Проєкт реалізовується “Укрзалізницею” спільно з міською владою як альтернатива автомобільному транспорту та один із способів зменшення навантаження на дорожню мережу. Електропоїзди з’єднують різні райони міста та інтегровані з іншими видами громадського транспорту.

Диференційована система тарифів покликана стимулювати використання безготівкових способів оплати. Електронний продаж квитків через мобільні застосунки дозволяє скоротити час обслуговування пасажирів, зменшити навантаження на каси та оптимізувати облік перевезень. Подібний підхід уже використовується в інших транспортних системах столиці.

Підвищення тарифів відбувається на тлі зростання витрат на утримання транспортної інфраструктури, енергоносії, ремонт рухомого складу та забезпечення стабільної роботи перевезень. Водночас Kyiv City Express залишається одним із ключових елементів міської мобільності, особливо для мешканців районів, де залізничне сполучення дозволяє швидше дістатися до центру або пересадкових вузлів. Після набуття чинності нових тарифів пасажирам рекомендують заздалегідь обирати найбільш вигідний спосіб оплати залежно від частоти своїх поїздок.

Kyiv City Express, абонемент, валідатор, громадський транспорт, електронний квиток, електропоїзд, залізничні перевезення, квиток, Київ, Київ Цифровий, міська електричка, міський транспорт, мобільний застосунок, пасажирські перевезення, проїзд, тарифи, термінал самообслуговування, транспорт Києва, транспортна інфраструктура, Укрзалізниця
Останні новини
Тарас Чмут: біографія та цікаві факти про директора фонду «Повернись живим»

Тарас Чмут: біографія та цікаві факти про директора фонду «Повернись живим»
Тарас Чмут — український військовий експерт, громадський діяч і директор читать далее
20-07, 17:47
У Києві з 22 липня подорожчає проїзд у Kyiv City Express

У Києві з 22 липня подорожчає проїзд у Kyiv City Express
Із 22 липня у Києві набудуть чинності нові тарифи на читать далее
20-07, 17:22
З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для продавців алкоголю

З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для продавців алкоголю
Державна податкова служба повідомила, що з 1 листопада система електронного читать далее
20-07, 17:21
Біля шкіл можуть заборонити продаж шаурми та солодких напоїв

Біля шкіл можуть заборонити продаж шаурми та солодких напоїв
В Україні зареєстровано законопроєкт, який передбачає обмеження продажу продуктів із читать далее
20-07, 17:19
UAnimals закликала повністю заборонити полювання в Україні

UAnimals закликала повністю заборонити полювання в Україні
Зоозахисна організація UAnimals виступила із закликом запровадити повну заборону полювання читать далее
20-07, 17:17
Яке церковне свято 21 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 21 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
21 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять великомученика Прокопія читать далее
20-07, 17:15
В Україні немає сертифікованих бомбосховищ для населення, заявив експерт

В Україні немає сертифікованих бомбосховищ для населення, заявив експерт
В Україні відсутні сертифіковані бомбосховища, призначені для захисту цивільного населення читать далее
20-07, 17:12
Названо бібліотеки світу, які стали новими туристичними магнітами

Названо бібліотеки світу, які стали новими туристичними магнітами
Інтерес до найкрасивіших бібліотек світу продовжує зростати на тлі розвитку читать далее
20-07, 17:04
Дорогі покупки приносять лише короткочасну радість: що кажуть дослідження

Дорогі покупки приносять лише короткочасну радість: що кажуть дослідження
Ефект швидкого зникнення задоволення після дорогих покупок знову опинився в читать далее
20-07, 16:57
Родрі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026

Родрі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026
Півзахисник збірної Іспанії та англійського «Манчестер Сіті» Родрі отримав нагороду читать далее
20-07, 16:50
Володимир Горбатюк: біографія та цікаві факти про заступника начальника Генштабу

Володимир Горбатюк: біографія та цікаві факти про заступника начальника Генштабу
Володимир Горбатюк — український військовий, генерал-майор Збройних сил України та читать далее
20-07, 15:41
Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії

Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії
Король Карл III офіційно доручив новому лідеру Лейбористської партії Енді читать далее
20-07, 14:53
Китай оголосив про створення міжнародної коаліції з розвитку ШІ

Китай оголосив про створення міжнародної коаліції з розвитку ШІ
Голова КНР Сі Цзіньпін оголосив про формування міжнародної коаліції у читать далее
20-07, 12:16
Die Welt: вибори в Європі можуть негативно вплинути на підтримку Києва

Die Welt: вибори в Європі можуть негативно вплинути на підтримку Києва
Підтримка України з боку європейських держав може скоротитися після виборчих читать далее
20-07, 12:07
ПриватБанк має повернути клієнту 44 555 грн після шахрайства у “Приват24”, – рішення суду

ПриватБанк має повернути клієнту 44 555 грн після шахрайства у “Приват24”, – рішення суду
Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення з читать далее
20-07, 11:13
Артем Довбик: біографія та цікаві факти про футболіста

Артем Довбик: біографія та цікаві факти про футболіста
Артем Довбик — український професійний футболіст, нападник, який виступає за читать далее
20-07, 11:07
На українських АЗС різко подорожчало пальне: актуальні ціни

На українських АЗС різко подорожчало пальне: актуальні ціни
20 липня найбільші мережі автозаправних станцій підвищили ціни на бензин читать далее
20-07, 11:04
Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ

Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ
Верховний Суд постановою від 19 червня 2026 року у справі читать далее
20-07, 11:02
Марія Берлінська: біографія та цікаві факти про керівницю ЦПА

Марія Берлінська: біографія та цікаві факти про керівницю ЦПА
Марія Берлінська — українська громадська діячка, волонтерка, фахівчиня у сфері читать далее
20-07, 10:59
Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали

Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 читать далее
20-07, 10:57
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026