У Києві з 22 липня подорожчає проїзд у Kyiv City Express

Із 22 липня у Києві набудуть чинності нові тарифи на проїзд у міській електричці Kyiv City Express. Про це повідомила “Укрзалізниця”. Вартість разового квитка залежатиме від способу оплати та сягатиме максимум 37 гривень. Зміни відбудуться слідом за оновленням тарифів на інший громадський транспорт столиці.

Найнижча ціна передбачена для пасажирів, які купуватимуть квитки через мобільні застосунки “Укрзалізниці” або “Київ Цифровий”. У такому разі одна поїздка коштуватиме 30 гривень. При оплаті через валідатори або термінали “Київ Цифровий” тариф становитиме 34,20 гривні, у терміналах самообслуговування – 36,70 гривні. Найвищу вартість встановлено для придбання квитка в касах або безпосередньо у вагонах електропоїздів – 37 гривень.

В “Укрзалізниці” також повідомили, що працюють над впровадженням проїзних абонементів для пасажирів, які регулярно користуються Kyiv City Express. Очікується, що така система дозволить зробити щоденні поїздки вигіднішими для тих, хто постійно використовує міську електричку для пересування столицею. Детальні умови, вартість і строки запуску абонементів поки не оприлюднено.

Kyiv City Express є частиною транспортної інфраструктури столиці та працює на базі кільцевої міської залізниці. Проєкт реалізовується “Укрзалізницею” спільно з міською владою як альтернатива автомобільному транспорту та один із способів зменшення навантаження на дорожню мережу. Електропоїзди з’єднують різні райони міста та інтегровані з іншими видами громадського транспорту.

Диференційована система тарифів покликана стимулювати використання безготівкових способів оплати. Електронний продаж квитків через мобільні застосунки дозволяє скоротити час обслуговування пасажирів, зменшити навантаження на каси та оптимізувати облік перевезень. Подібний підхід уже використовується в інших транспортних системах столиці.

Підвищення тарифів відбувається на тлі зростання витрат на утримання транспортної інфраструктури, енергоносії, ремонт рухомого складу та забезпечення стабільної роботи перевезень. Водночас Kyiv City Express залишається одним із ключових елементів міської мобільності, особливо для мешканців районів, де залізничне сполучення дозволяє швидше дістатися до центру або пересадкових вузлів. Після набуття чинності нових тарифів пасажирам рекомендують заздалегідь обирати найбільш вигідний спосіб оплати залежно від частоти своїх поїздок.