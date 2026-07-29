У Києві з 1 серпня до 25 гривень подорожчає проїзд у маршрутках
2026-29-07    69

У Києві з 1 серпня до 25 гривень подорожчає проїзд у маршрутках

Із 1 серпня у Києві вартість проїзду в більшості маршрутних таксі зросте до 25 гривень. Про це заявив голова Асоціації перевізників столиці та Київської області Ігор Мойсеєнко. За його словами, рішення про підвищення тарифу ухвалене через збільшення витрат перевізників на пальне, дефіцит водіїв і проблеми з бронюванням працівників під час воєнного стану.

За словами Мойсеєнка, нинішній рівень тарифів більше не покриває фактичні витрати на роботу приватних перевізників. Він зазначив, що за останній час суттєво зросли ціни на дизельне паливо, запасні частини, технічне обслуговування транспорту та інші експлуатаційні витрати. Крім того, транспортні компанії стикаються з нестачею кваліфікованих водіїв, що ускладнює забезпечення стабільної роботи маршрутної мережі.

Окремою проблемою, за словами керівника асоціації, залишається бронювання співробітників підприємств-перевізників. Через кадровий дефіцит компанії змушені збільшувати витрати на оплату праці, щоб утримати персонал, що також впливає на економіку перевезень. Представники галузі стверджують, що без перегляду вартості проїзду окремі маршрути можуть стати збитковими.

Підвищення тарифу відбудеться після нещодавньої зміни вартості проїзду в комунальному транспорті столиці. Із 15 липня в Києві набули чинності нові тарифи на поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях. Зміна вартості проїзду в муніципальному транспорті стала одним із чинників, які вплинули на рішення приватних перевізників переглянути власні розцінки.

Маршрутні таксі залишаються важливою складовою транспортної системи Києва, особливо для районів, де відсутні альтернативні маршрути або недостатньо розвинена мережа комунального транспорту. Щодня ними користуються десятки тисяч пасажирів, тому будь-яка зміна тарифів безпосередньо впливає на транспортні витрати мешканців столиці.

Експерти транспортної галузі неодноразово звертали увагу, що приватні перевізники працюють у ринкових умовах і самостійно формують вартість проїзду, орієнтуючись на собівартість перевезень. Серед основних статей витрат називають пальне, заробітну плату водіїв, технічне обслуговування, страхування, ремонт рухомого складу та податкові платежі.

Остаточне підвищення стосуватиметься більшості маршрутів, які обслуговуються приватними перевізниками. При цьому конкретна дата зміни тарифу на окремих напрямках може залежати від рішень перевізників та організаційних питань, однак у профільній асоціації очікують, що нова ціна у 25 гривень стане базовою вже з початку серпня.

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