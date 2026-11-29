Російські війська 28 листопада продовжили масовані атаки на українські міста та інфраструктуру, внаслідок яких загинули мирні жителі, десятки людей дістали поранення, а енергетичні об’єкти зазнали пошкоджень. Найбільших втрат зазнала Чернігівська область, де ракетно-дроновий удар по підприємству в Ніжині забрав життя семи людей.

Рятувальна операція на місці влучання завершилася після опівночі. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще семеро людей дістали поранення. Одну людину рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живою. До ліквідації наслідків залучили 55 співробітників ДСНС, 14 одиниць техніки та кінологічні розрахунки.

У Чернігові внаслідок окремої російської атаки загинув 46-річний чоловік. Ще троє людей постраждали. Пошкоджень також зазнали підприємства в інших населених пунктах області.

Під ударом опинився і Київ. Російські безпілотники атакували столицю вдень 28 листопада. Загинула жінка, кількість поранених зросла до п’яти, серед постраждалих були діти. Уламки дронів спричинили пожежі та пошкодження автомобілів і будівель.

Окремою ціллю російських атак стала енергетична інфраструктура. У Києві було пошкоджено критичний об’єкт, через що міська влада попередила про ризик перебоїв з електропостачанням і водою. У районі Білої Церкви також зафіксували удари по енергетичних об’єктах.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 28 листопада Росія запустила по Україні 162 безпілотники різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 141 із них. Влучання та падіння уламків зафіксували в кількох регіонах.

Загальна кількість жертв російських атак за добу, за даними місцевої влади, становила щонайменше десять загиблих і 55 поранених. Ці цифри охоплюють різні регіони та окремі епізоди обстрілів.

Посилення ударів по енергетичних об’єктах відбувається напередодні періоду найбільшого зимового навантаження на українську енергосистему. Пошкодження генерувальних потужностей, підстанцій та мереж передачі електроенергії створюють додаткові ризики для стабільного постачання світла, тепла й води населенню.

У таких умовах особливого значення набувають резервні джерела живлення, розподілена генерація та можливість оперативного відновлення пошкодженого обладнання. Наслідки нових ударів для графіків електропостачання залежатимуть від масштабів руйнувань і швидкості ремонтних робіт.