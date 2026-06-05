Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий

В Оболонському районі Києва вранці стався вибух на терміналі «Нової пошти» під час огляду та сортування посилки. Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження та кваліфікувала подію як терористичний акт. Слідчі встановлюють походження відправлення та обставини вибуху на об’єкті «Нової пошти».

За інформацією правоохоронців, вибух стався безпосередньо на території логістичного термінала «Нової пошти» під час обробки поштових відправлень. На місце події прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги. Територію термінала «Нової пошти» було оточено для проведення першочергових слідчих дій та забезпечення безпеки персоналу.

Співробітник «Нової пошти», який працює на терміналі в Оболонському районі, повідомив, що вибух пролунав під час сортування посилок на конвеєрній лінії. За його словами, відправлення проходили стандартну процедуру обробки, коли стався вибух. Правоохоронці перевіряють цю інформацію та встановлюють, чи був вибуховий пристрій захований усередині посилки, яка перебувала на сортувальній стрічці термінала «Нової пошти».

Слідство зосереджене на встановленні маршруту пересування відправлення, а також особи відправника та потенційного одержувача. Фахівці вилучають записи камер відеоспостереження термінала «Нової пошти», аналізують електронні дані щодо пересилання посилки та досліджують фрагменти предметів, знайдених на місці вибуху.

Після вибуху робота частини термінала «Нової пошти» була тимчасово обмежена. Спеціалісти проводять обстеження приміщень і перевіряють інші поштові відправлення для виключення додаткових загроз. Представники екстрених служб працюють над тим, щоб встановити тип вибухової речовини та спосіб її активації.

Термінали «Нової пошти» є ключовими логістичними об’єктами компанії, через які щодня проходять тисячі відправлень з усіх регіонів країни. Саме тому інциденти, пов’язані з вибухонебезпечними предметами у поштових відправленнях, розглядаються як події підвищеної суспільної небезпеки та потребують детального розслідування.

Кваліфікація події як терористичного акту передбачає проведення широкого комплексу слідчих заходів. Правоохоронці встановлюють можливі мотиви організаторів, джерело походження вибухового пристрою та осіб, які могли бути причетними до його пересилання через логістичну мережу «Нової пошти».

Станом на останню інформацію двоє постраждалих унаслідок вибуху на терміналі «Нової пошти» перебувають під наглядом медиків. Розслідування триває, а правоохоронні органи продовжують збирати докази для встановлення всіх обставин інциденту на одному з логістичних об’єктів компанії в Києві.