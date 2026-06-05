Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий
2026-05-06    203

Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий

В Оболонському районі Києва вранці стався вибух на терміналі «Нової пошти» під час огляду та сортування посилки. Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження та кваліфікувала подію як терористичний акт. Слідчі встановлюють походження відправлення та обставини вибуху на об’єкті «Нової пошти».

За інформацією правоохоронців, вибух стався безпосередньо на території логістичного термінала «Нової пошти» під час обробки поштових відправлень. На місце події прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та бригади екстреної медичної допомоги. Територію термінала «Нової пошти» було оточено для проведення першочергових слідчих дій та забезпечення безпеки персоналу.

Співробітник «Нової пошти», який працює на терміналі в Оболонському районі, повідомив, що вибух пролунав під час сортування посилок на конвеєрній лінії. За його словами, відправлення проходили стандартну процедуру обробки, коли стався вибух. Правоохоронці перевіряють цю інформацію та встановлюють, чи був вибуховий пристрій захований усередині посилки, яка перебувала на сортувальній стрічці термінала «Нової пошти».

Слідство зосереджене на встановленні маршруту пересування відправлення, а також особи відправника та потенційного одержувача. Фахівці вилучають записи камер відеоспостереження термінала «Нової пошти», аналізують електронні дані щодо пересилання посилки та досліджують фрагменти предметів, знайдених на місці вибуху.

Після вибуху робота частини термінала «Нової пошти» була тимчасово обмежена. Спеціалісти проводять обстеження приміщень і перевіряють інші поштові відправлення для виключення додаткових загроз. Представники екстрених служб працюють над тим, щоб встановити тип вибухової речовини та спосіб її активації.

Термінали «Нової пошти» є ключовими логістичними об’єктами компанії, через які щодня проходять тисячі відправлень з усіх регіонів країни. Саме тому інциденти, пов’язані з вибухонебезпечними предметами у поштових відправленнях, розглядаються як події підвищеної суспільної небезпеки та потребують детального розслідування.

Кваліфікація події як терористичного акту передбачає проведення широкого комплексу слідчих заходів. Правоохоронці встановлюють можливі мотиви організаторів, джерело походження вибухового пристрою та осіб, які могли бути причетними до його пересилання через логістичну мережу «Нової пошти».

Станом на останню інформацію двоє постраждалих унаслідок вибуху на терміналі «Нової пошти» перебувають під наглядом медиків. Розслідування триває, а правоохоронні органи продовжують збирати докази для встановлення всіх обставин інциденту на одному з логістичних об’єктів компанії в Києві.

безпека поштових відправлень, вибух на Оболоні, вибух на пошті, вибух на терміналі, вибух Нова пошта, вибух посилки, вибух у Києві, вибух у поштовому центрі, вибуховий пристрій, вибухотехніки, загиблий у Києві, інцидент на Новій пошті, Київ, кримінальне провадження, кримінальні новини, логістика України, логістичний центр, надзвичайна подія, надзвичайні новини, Нова пошта, Нова пошта Київ, новини Києва, новини України, Оболонський район, оперативні новини, оперативні служби, події в Україні, події Київ, поліція Києва, поліція розслідує, поранені внаслідок вибуху, поштове відправлення, поштовий термінал, правоохоронці, розслідування теракту, слідчі дії, сортування посилок, столиця України, теракт у Києві, термінал Нової пошти, термінал Нової пошти Київ, терористичний акт
Останні новини
Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році

Як отримати 2000 грн на медичне обстеження у 2026 році
Українцям віком від 40 років стало простіше отримати державну виплату читать далее
05-06, 16:03
Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот

Жаба замість Черчилля: Британія змінює дизайн банкнот
Готівкові гроші у Великій Британії можуть отримати найбільше дизайнерське оновлення читать далее
05-06, 15:58
На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії

На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії
На території Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення бойових дій читать далее
05-06, 15:54
ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку

ВВП єврозони впав уперше з 2022 року на тлі нового цінового шоку
У першому кварталі 2026 року економіка єврозони вперше з 2022 читать далее
05-06, 15:51
Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026

Іспанія не змогла обіграти Ірак перед стартом ЧС-2026
Збірна Іспанії несподівано втратила перемогу в товариському матчі проти Іраку читать далее
05-06, 12:10
За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні

За які порушення ПДР можуть забрати автомобіль в Україні
Порушення правил дорожнього руху в Україні можуть обернутися не лише читать далее
05-06, 12:07
Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями

Чи доведеться українцям працювати до 67 років: що змінюється з пенсіями
Питання пенсійного віку в Україні знову опинилося в центрі уваги читать далее
05-06, 12:03
Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026

Франція сенсаційно програла Кот-д’Івуару перед стартом ЧС-2026
Збірна Франції зазнала несподіваної поразки від Кот-д'Івуару в товариському матчі читать далее
05-06, 12:01
Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині

Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині
У Броварському районі Київської області внаслідок удару по заводу «Яготинське читать далее
05-06, 10:48
Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий

Вибух на терміналі «Нової пошти» в Києві: є загиблий
В Оболонському районі Києва вранці стався вибух на терміналі «Нової читать далее
05-06, 10:45
Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях

Поліція проводить обшуки у працівників ВЛК у 16 областях
Національна поліція проводить 58 обшуків у 16 областях України в читать далее
05-06, 10:42
У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом

У Міноборони вивчають залучення іноземців до ЗСУ за контрактом
Міністерство оборони України розглядає можливість масштабного залучення іноземних громадян до читать далее
04-06, 22:03
Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі

Зеленський опублікував відкритий лист Путіну з пропозицією зустрічі
Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РФ читать далее
04-06, 21:54
У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків

У Німеччині підтримали перегляд захисту для українських чоловіків
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт підтримав ідею виключення українських читать далее
04-06, 20:40
У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову

У Києві демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову
У Києві 4 червня демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову, який читать далее
04-06, 19:46
5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
5 червня 2026 року — це дата, яка поєднує церковні читать далее
04-06, 19:34
Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 червня 2026 року: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
5 червня 2026 року стане днем, коли багато рішень матимуть читать далее
04-06, 19:26
Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини

Літній наступ РФ приречений: ISW назвав головні причини
Російський літній наступ в Україні навряд чи дозволить Москві досягти читать далее
04-06, 19:15
На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову

На Закарпатті чиновників можуть зобов’язати знати угорську мову
Україна та Угорщина погодили 11 пунктів, які стосуються розширення прав читать далее
04-06, 18:56
Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025

Адріана Пущак: біографія та цікаві факти про переможницю Miss Petite Universe USA 2025
Адріана Пущак — українська модель, підприємниця та громадська діячка, яка читать далее
04-06, 18:53
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції