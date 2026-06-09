У Києві спростили запис дітей до дитячих садків онлайн
2026-09-06    147

У Києві спростили запис дітей до дитячих садків онлайн

У Києві оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть записати дитину до дитячого садка, подати заяву на зарахування та відстежувати місце в електронній черзі. Про модернізацію сервісу 9 червня повідомили в Київській міській державній адміністрації. Платформа отримала новий дизайн, покращену навігацію та оновлену систему авторизації, яка має підвищити рівень захисту персональних даних користувачів. Усі раніше подані заяви та інформація про місце дитини в черзі були збережені після переходу на нову версію порталу.

Оновлення стало частиною цифрової трансформації міських сервісів, яку столична влада реалізує впродовж останніх років. Портал дошкільної освіти залишається основним інструментом для взаємодії батьків із комунальними закладами дошкільної освіти Києва. Через нього мешканці міста можуть не лише обрати заклад для своєї дитини, а й подавати документи в електронному форматі без необхідності особисто відвідувати адміністрації дитячих садків.

Після модернізації користувачам стала доступною більш зрозуміла структура сервісу. Розробники переглянули інтерфейс платформи, спростили пошук закладів дошкільної освіти та оптимізували процес подання заяв. У КМДА очікують, що це дозволить скоротити кількість помилок під час оформлення документів та зробить користування сервісом зручнішим для батьків.

Однією з ключових змін стала нова система входу до особистого кабінету. Відтепер авторизація здійснюється через Дія.Підпис, BankID, ПриватБанкID або за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Такий підхід має забезпечити вищий рівень захисту особистих даних та мінімізувати ризики несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів.

У міській адміністрації наголошують, що всі дані, які були внесені до системи раніше, залишилися доступними. Батькам, які вже користувалися порталом до його оновлення, не потрібно повторно подавати заяви або ставати в чергу. Для продовження роботи із сервісом достатньо пройти авторизацію одним із запропонованих способів та підтвердити адресу електронної пошти.

Портал дозволяє отримувати одразу кілька адміністративних послуг у сфері дошкільної освіти. Крім подання заяви на вступ до дитячого садка, користувачі можуть контролювати статус розгляду документів, перевіряти актуальну чергу та отримувати інформацію про наявність вільних місць у закладах освіти. Це дає змогу уникнути необхідності особистих звернень до районних управлінь освіти та адміністрацій дитсадків.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, модернізація порталу є частиною системної роботи міста над розвитком цифрових послуг для мешканців столиці. Він зазначив, що влада продовжує впроваджувати інструменти, які спрощують доступ до муніципальних сервісів та скорочують час, необхідний для отримання адміністративних послуг.

Цифровізація освітньої сфери стала одним із пріоритетів Києва після початку масштабного переведення державних і муніципальних послуг в онлайн-формат. За останні роки в столиці було запущено низку електронних сервісів для батьків, учнів та педагогів. Оновлення Порталу дошкільної освіти продовжує цю тенденцію та має спростити процес вступу дітей до дитячих садків для тисяч київських родин.

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