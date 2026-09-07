У Києві скоротять комендантську годину: з 00:00–05:00 до 01:00–05:00
2026-07-09    112

У Києві скоротять комендантську годину: з 00:00–05:00 до 01:00–05:00

У Києві скоротять комендантську годину на одну годину — з 00:00–05:00 до 01:00–05:00. Про відповідне рішення Кабінету міністрів 7 вересня 2026 року повідомив мер Києва Віталій Кличко. Зміна режиму також передбачає продовження роботи громадського транспорту на годину, тоді як графіки закладів харчування, розважальних закладів та торговельно-розважальних центрів залишаться без змін.

За словами Кличка, після набрання чинності рішенням уряду кияни матимуть додаткову годину для пересування містом без обмежень, пов’язаних із комендантською годиною. Новий режим передбачатиме чотири години обмежень — з першої години ночі до п’ятої ранку.

Окремо місто готує зміни для пасажирів, які прибуватимуть до столиці залізницею у пізній час. Від центрального залізничного вокзалу планують організувати чотири автобусні маршрути. Вони мають забезпечити перевезення пасажирів після прибуття потягів та зменшити транспортні труднощі у нічний період.

Громадський транспорт столиці працюватиме на одну годину довше відповідно до нового режиму. Це має забезпечити можливість користуватися міськими маршрутами в додаткову годину перед початком комендантської години. Конкретні зміни у розкладах окремих маршрутів місто має узгодити з перевізниками та операторами транспорту.

При цьому перегляд комендантської години не означає автоматичного продовження роботи бізнесу. Графік роботи закладів харчування, розважальних закладів і ТРЦ залишається чинним. Таким чином, додаткова година пересування містом не супроводжується загальним дозволом для закладів працювати довше.

Попередній режим передбачав початок комендантської години опівночі та її завершення о 05:00. Після зміни мешканці та гості столиці зможуть пересуватися містом до 01:00 без спеціальних обмежень, після чого діятиме нічний режим до п’ятої ранку.

Комендантська година є спеціальним режимом, під час якого можуть встановлюватися обмеження на перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без визначених законом або відповідним рішенням підстав. У період її дії громадяни повинні дотримуватися встановлених правил пересування та мати документи, що посвідчують особу.

Для столиці зміна графіка матиме значення і для організації нічної логістики. Додаткова година роботи громадського транспорту та автобусні маршрути від вокзалу мають охопити пасажиропотік, який раніше припадав на період після опівночі. Водночас фактична ефективність нової транспортної схеми залежатиме від часу прибуття поїздів та узгодженості роботи міських маршрутів.

Рішення про зміну тривалості комендантської години також потребуватиме практичної організації з боку міських служб. Йдеться про оновлення розкладів транспорту, інформування пасажирів і координацію роботи маршрутів із новими часовими межами обмежень.

Віталій Кличко, громадський транспорт, Київ, комендантська година, новини України
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