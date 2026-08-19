У Києві скасували головний бій MMA через мобілізацію бійця

У Києві не відбувся головний бій турніру з MMA за участю Рефата Абдуллаєва: напередодні спортсмен був присутній на заході, однак у день поєдинку рефері повідомив про його відсутність у столиці. Про це повідомили відвідувачі заходу.

За словами рефері, Абдуллаєв на момент проведення бою вже не перебував у Києві. Він також заявив зі сцени, що організатори «зробили все, що могли», але ситуація, за його словами, склалася таким чином, що провести поєдинок не вдалося.

Сам Абдуллаєв пояснив скасування бою «перешкодами, на які не можна вплинути». Інших подробиць щодо обставин, через які спортсмен не зміг вийти в октагон, він не навів.

Водночас інформація про те, що Абдуллаєва було мобілізовано, офіційно не підтверджена. Наразі немає публічної заяви від відповідних державних органів, яка б підтверджувала факт його мобілізації або призову на військову службу.

За даними відвідувачів заходу, ще за день до поєдинку Абдуллаєв перебував на турнірі. Його відсутність безпосередньо в день головного бою стала причиною скасування запланованого поєдинку.

У професійному MMA заміна бійця безпосередньо перед виходом в октагон може бути неможливою через вимоги до медичного допуску, вагової категорії та попередньої підготовки спортсменів. Тому раптова відсутність одного з учасників не завжди дозволяє організаторам провести бій з іншим суперником.

Для самого турніру скасування головного поєдинку означає зміну запланованої програми вечора. Водночас наразі невідомо, чи буде бій Абдуллаєва перенесено на іншу дату, а також чи залишиться заявлений суперник учасником майбутнього поєдинку.

Ситуація також демонструє практичні наслідки мобілізаційних обмежень для українських спортсменів-чоловіків призовного віку. Проведення спортивних заходів за участю таких спортсменів може залежати не лише від їхньої спортивної підготовки та медичного допуску, а й від їхнього військово-облікового статусу та можливості законно перебувати поза місцем військового обліку.

Публічних документів, які б дозволяли встановити точний статус Абдуллаєва у цій ситуації, наразі немає. Тому твердження про його мобілізацію залишається непідтвердженим, доки відповідну інформацію не оприлюднять сам спортсмен, організатори турніру або уповноважені державні органи.