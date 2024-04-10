У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”
2024-10-04    258

У Києві шахраї обкрадають пенсіонерів під виглядом “допомоги від ООН”

Якщо раніше аферисти маскувались під співробітників банків та обдзвонювали пенсіонерів з метою дистанційного підтвердження, зняття з банківських карток грошей, прикриваючись “цілями безпеки”, то останнім часом кібер-злочинці стали винахідливішими. Користуючись тим, що незаможним в Україні справді виплачувалася допомога з фондів ООН, зловмисники вирішили використати цю чутливу тематику для отримання доступу до карток довірливих людей, переважно пенсіонерів.

За даними Національної поліції, шахраї активізувалися в месенджерах, зокрема у Viber, виробляючи масове розсилання недостовірної інформації про міжнародну благодійну допомогу населенню України.

Як повідомляють у Національній поліції, повідомлення приходять як у звичайних смс так і в месенджері Viber і часто жертвами аферистів стають пенсіонери.

Так, за даними джерела «Країни» у столичній поліції, лише за вчорашній день до правоохоронців звернулися одразу двоє потерпілих, які проживають у Печерському районі Києва із заявами про крадіжку всіх грошей із карткових рахунків на загальну суму близько 60 тисяч гривень.

В обох випадках у месенджері Viber вони отримали повідомлення про можливість оформити “фінансову допомогу від ООН” у сумі 6600 грн. Для цього потрібно було пройти за посиланням у повідомленні та прийняти дзвінок від “співробітника Ощадбанку”, нібито уповноваженого робити виплати.

Після прийняття дзвінка, в якому “співробітник банку” просив назвати персональні дані банківської картки та CVV-код, а також слідувати голосовим підказкам у обох потерпілих за класикою зняли всі гроші з карток-близько 60 тисяч гривень. Поліція розпочала розслідування за ч.4 ст.190 КК України – «Шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в умовах воєнного часу».

У разі розкриття шахрайського call-центру зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

краджіжка, кримінал, ООН, пенсіонери, шахрайство
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