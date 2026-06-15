У Києві попередили про ризики ударів по системі водопостачання

У Києві у 2026 році можливі ризики пошкодження системи водопостачання внаслідок потенційних атак РФ, про що в ефірі «КИЇВ24» заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, коментуючи сценарії загроз для міської інфраструктури та рівень готовності населення до можливих перебоїв із ресурсами.

За словами експерта, ключовим об’єктом ризику залишається Деснянська водопровідна станція, яка забезпечує водопостачання значної частини столиці. Він зазначив, що у разі цілеспрямованого ураження цього вузла може виникнути масштабний дефіцит води, що вплине на житлові райони, соціальну інфраструктуру та критичні служби міста.

Ігнатьєв наголосив, що сучасні сценарії воєнних загроз дедалі частіше включають удари по об’єктах життєзабезпечення, зокрема водоканалах. У цьому контексті він порівняв підготовку населення до можливих проблем з водопостачанням із вже сформованими практиками резервного забезпечення електроенергією, коли частина домогосподарств використовує зарядні станції та альтернативні джерела живлення.

Окремо експерт звернув увагу на необхідність формування побутових запасів води. Він рекомендує орієнтуватися на мінімальний добовий обсяг споживання, який становить близько 2 літрів питної води на одну людину, а також додатково передбачати 3–4 літри технічної води для щоденних потреб. За його словами, такі запаси дозволяють частково компенсувати короткострокові перебої у разі аварій або пошкоджень інфраструктури.

Паралельно з цим у публічному просторі тривають обговорення сценаріїв можливих атак на об’єкти водопостачання. Президент України Володимир Зеленський раніше, посилаючись на дані розвідки, заявляв про ймовірність таких ударів, не виключаючи спроб дестабілізації роботи великих міст через інфраструктурні об’єкти.

Член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк також наголошував, що водоканали залишаються потенційною ціллю, а характер і тривалість можливих перебоїв залежатимуть від масштабу пошкоджень та швидкості відновлення систем.

Додатково голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попереджав, що у разі системних атак на централізовану інфраструктуру великі міста можуть зіткнутися з тривалими перебоями водопостачання, що вимагатиме перебудови логістики постачання ресурсу та залучення резервних механізмів забезпечення населення.