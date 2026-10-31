У Києві погіршилася ситуація зі світлом після нових ударів РФ
2026-31-10    146

У Києві погіршилася ситуація зі світлом після нових ударів РФ

31 жовтня 2026 року в Києві погіршилася ситуація з електропостачанням після російської атаки на енергетичну інфраструктуру столиці напередодні. У ДТЕК повідомили, що нові пошкодження наклалися на наслідки попередніх обстрілів, через що графіки відключень стали дуже жорсткими. Енергетики намагаються втримати систему в межах погодинних обмежень і не переходити до екстрених знеструмлень.

У компанії нагадали, що 30 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у різних регіонах країни. У столиці під атакою знову опинилася теплоелектроцентраль. Нові пошкодження додатково ускладнили роботу енергосистеми, яка вже зазнала руйнувань під час попередніх обстрілів.

У ДТЕК визнали, що чинні графіки відключень у Києві є дуже жорсткими. За словами представників компанії, енергетики роблять усе можливе, щоб не застосовувати екстрені обмеження, за яких споживачі можуть залишатися без електроенергії поза заздалегідь оприлюдненим розкладом. Точних прогнозів щодо поліпшення ситуації в компанії не надали.

Ремонт пошкодженого обладнання триває безперервно. Водночас можливість проведення відновлювальних робіт залежить від безпекової ситуації на об’єктах, які зазнали ударів. У ДТЕК не уточнили характер і масштаб пошкоджень київської ТЕЦ, а також не назвали термінів повного відновлення її роботи.

Наслідки атаки позначилися не лише на електропостачанні. Увечері 30 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив про три влучання російських безпілотників в один з об’єктів критичної інфраструктури міста. Через знеструмлення кількох таких об’єктів у столиці знизився тиск у системі водопостачання, виникли перебої з подачею води.

Уранці 31 жовтня Кличко заявив, що після нічної роботи енергетиків і комунальних служб системи водопостачання та водовідведення повернулися до штатного режиму. Таким чином, комунальникам вдалося стабілізувати роботу цих систем, однак ситуація з електропостачанням залишилася складною.

Удари по енергетичній інфраструктурі відбувалися також у Дніпропетровській області. За інформацією, оприлюдненою раніше, російські атаки серйозно пошкодили обладнання об’єктів енергетики в регіоні. Один з об’єктів ДТЕК Дніпровські електромережі зазнав повторного удару після майже двох діб відновлювальних робіт. Це ускладнило повернення електроенергії споживачам у Дніпрі та області.

Повторні атаки на вже пошкоджене обладнання збільшують тривалість ремонтів і обмежують можливості енергетиків швидко відновлювати постачання. У таких умовах диспетчери змушені балансувати доступну потужність між споживачами, а графіки можуть змінюватися залежно від стану мереж і обсягів генерації.

Масовані удари по енергетичній інфраструктурі залишаються одним із чинників ризику для проходження опалювального сезону. Теплоелектроцентралі забезпечують не лише виробництво електроенергії, а й теплопостачання для міст. Тому пошкодження такого об’єкта може впливати одночасно на кілька комунальних систем, а відновлення залежить від стану обладнання та можливості безпечно проводити ремонт.

ДТЕК раніше повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 230 атак. Унаслідок обстрілів пошкоджувалися енергетичне обладнання та виробничі потужності, а окремі станції тимчасово припиняли генерацію. Нові удари по столичній інфраструктурі відбуваються на тлі накопичених пошкоджень і підвищеного навантаження на енергосистему.

війна в Україні, ДТЕК, електропостачання, Київ, новини України
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