У Києві після удару РФ пошкоджені дата-центри MiroHost і Cityhost

Російська атака на Київ у ніч на 24 вересня пошкодила інфраструктуру кількох інтернет-провайдерів, зокрема дата-центри MiroHost і Cityhost, а також ключовий вузол Etherlink. Через пошкодження частина абонентів у столиці залишилася без доступу до інтернету або зіткнулася з перебоями в роботі мережі та онлайн-сервісів.

За даними Forbes, російський удар пошкодив основний вузол Etherlink у Києві. Через це проблеми зі з’єднанням виникли у значної кількості користувачів провайдера, а наслідки можуть стосуватися роботи інших сервісів, які залежать від відповідної інфраструктури.

Окремо повідомляється про пошкодження дата-центру Cityhost. Компанія попередила про проблеми з роботою мережі, через які користувачі можуть мати труднощі з доступом до сайтів та інших розміщених на її потужностях сервісів.

Пошкоджень зазнала і інфраструктура MiroHost. У нічній атаці був знищений дата-центр хостинг-провайдера в Києві, що створило ризики для доступності сайтів та інших цифрових ресурсів, розміщених у його інфраструктурі.

За інформацією РБК-Україна, російські удари пошкодили одразу три дата-центри столиці, де було розміщене обладнання місцевих інтернет-провайдерів. Водночас повністю відключити Київ від інтернету такі пошкодження не можуть, оскільки оператори використовують резервні канали зв’язку.

Міністерство цифрової трансформації 23 вересня повідомляло, що через російську атаку проблеми з інтернетом виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств Києва та області. Фахівці оцінювали пошкодження та проводили відновлювальні роботи.

Ще до повідомлень про нові пошкодження провайдер UTELS заявляв, що внаслідок атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене його вузлове обладнання. Через відсутність електроживлення компанія попередила про можливі перебої з мережею та доступом до послуг.

Масштаб пошкоджень створює ризики не лише для домашнього інтернету. Від роботи дата-центрів і мережевих вузлів залежать хостинг сайтів, корпоративні системи, онлайн-магазини, банківські та державні цифрові сервіси, системи авторизації та інші ресурси, для яких втрата зв’язку може означати тимчасову недоступність.

Телеком-експерт Анатолій Фроленков попередив, що після ударів по телекомунікаційній інфраструктурі проблеми зі зв’язком можуть стати тривалішими, а вартість забезпечення стабільної роботи мереж — різко зрости. За його словами, користувачам варто бути готовими до ситуацій, коли окремі сервіси не працюватимуть протягом половини дня.

Фроленков також закликав мати резервні способи зв’язку: дві SIM-карти різних мобільних операторів і два незалежні інтернет-підключення. Для критично важливих операцій він рекомендував зберігати готівку та мати роздруковані документи на випадок тривалого збою цифрових сервісів.

Пошкодження дата-центрів у Києві стало частиною серії ударів по телекомунікаційній інфраструктурі столиці. Провайдери використовують резервні маршрути, тому локальне знищення окремих вузлів не означає автоматичного повного відключення міста, однак може спричиняти каскадні збої для користувачів та бізнесу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, раніше попереджала про можливі тимчасові перебої зі зв’язком та інтернетом через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури внаслідок російських атак. Провайдери продовжують відновлення пошкодженого обладнання та мереж.

Для користувачів наслідки атаки можуть проявлятися нерівномірно: один провайдер або сайт може працювати штатно, тоді як інший ресурс буде недоступним через пошкодження конкретного вузла. Саме тому резервні канали зв’язку та офлайн-доступ до критично важливих документів стають практичним способом зменшити наслідки локальних аварій.