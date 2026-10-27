У Києві обмежать ціни на таксі: що зміниться для пасажирів

У Києві 27 жовтня 2026 року чотири найбільші сервіси замовлення таксі — Bolt, Uklon, Uber та OPTI — погодилися обмежити динамічне підвищення вартості поїздок коефіцієнтом 1,75 від базового тарифу. Відповідний меморандум підписали за участю прем’єр-міністра Сергія Корецького. Домовленість передбачає винятки для повітряних тривог, значних заторів та інших обставин, які впливають на доступність автомобілів і формування цін.

Обмеження стосується підвищувального коефіцієнта, який сервіси застосовують у періоди зростання попиту. Воно не означає запровадження єдиного тарифу для всіх перевізників: початкова вартість замовлення й надалі залежатиме від маршруту, відстані та умов конкретної платформи.

За коефіцієнта 1,75 поїздка з базовою вартістю 200 грн коштуватиме до 350 грн, а замовлення з початковою ціною 300 грн — до 525 грн. Отже, за звичайних умов динамічне подорожчання не повинно перевищувати 75% базової вартості. Фактична ціна залежатиме від тарифу, який сервіс розраховує для конкретного маршруту.

Водночас меморандум передбачає можливість відступу від обмеження за надзвичайних обставин. Серед них — повітряні тривоги, значні затори та ситуації, коли кількість доступних водіїв істотно скорочується. Такі умови можуть ускладнювати перевезення пасажирів і впливати на баланс попиту та пропозиції.

Одним із чинників різкого зростання цін у столиці є збільшення кількості замовлень у періоди транспортних перебоїв. Коли пасажири одночасно шукають альтернативу громадському транспорту, а частина водіїв не може або не готова виїжджати на маршрути, сервіси застосовують динамічне ціноутворення. Воно має стимулювати водіїв виходити на лінію, однак для пасажирів означає суттєве збільшення витрат.

За даними Bolt, які у вересні наводив «Інтерфакс-Україна», під час тривалих повітряних тривог попит на таксі в Києві в середньому зростав на 30–50%. В окремих районах із великим пасажиропотоком збільшення могло перевищувати 100%. За таких умов навіть відносно короткі маршрути можуть коштувати значно дорожче, ніж у звичайний час.

Прикладом цінових коливань стала ситуація 22 жовтня, коли в столиці виникли транспортні ускладнення. За інформацією РБК-Україна, поїздка від станції метро «Осокорки» до Майдану Незалежності в категорії «Стандарт» сервісу Uklon коштувала 850 грн. У Bolt на аналогічному маршруті відображалася ціна 649 грн зі знижкою. Ці суми стосувалися конкретного моменту й не є постійними тарифами для зазначеного напрямку.

Для пасажирів практичне значення домовленості залежатиме від того, як платформи застосовуватимуть погоджене обмеження та визначатимуть обставини, за яких можливі винятки. Важливими залишаються також доступність автомобілів, час очікування та можливість заздалегідь оцінити повну вартість замовлення в застосунку. Сам по собі ліміт коефіцієнта не гарантує незмінної ціни за конкретним маршрутом у різний час доби.

Динамічне ціноутворення використовують платформи, що зводять пасажирів із незалежними водіями. Розрахунок може враховувати співвідношення кількості замовлень і доступних автомобілів, дорожню ситуацію та інші параметри. Підвищений тариф у такій моделі виконує не лише функцію перерахунку вартості, а й механізму залучення водіїв до районів із високим попитом.

Меморандум із сервісами не тотожний запровадженню державного регулювання тарифів. Для оцінки результатів домовленості матимуть значення порядок її застосування, прозорість винятків і те, чи зможуть пасажири отримувати достатню кількість доступних пропозицій у періоди транспортних криз. Окремим питанням залишається баланс між захистом споживачів від різкого подорожчання та збереженням стимулів для водіїв працювати за складних умов.