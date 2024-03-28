У Києві можуть з’явитись ДРГ

Є загроза спроб проникнення ДРГ до Києва й наміри РФ збільшити ракетні удари по столиці. Рада оборони міста провела невідкладне засідання.

Зокрема, ухвалили рішення:

Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення різних заходів.

Усім силовим та військовим структурам Києва посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

“Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці”, – зазначили в КМВА.