У Києві квартиру пенсіонера продали через борги за комуналку

У Києві квартиру літнього чоловіка продали на електронному аукціоні через значну заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка, за даними ЗМІ, сформувалася після багаторічних нарахувань за втрати води у багатоквартирному будинку. На момент продажу власник перебував у лікарні, а житло було реалізоване більш ніж за 1 млн гривень. Після погашення боргу чоловікові мають повернути близько 125 тисяч гривень.

За оприлюдненою інформацією, загальна сума заборгованості становила приблизно 875 тисяч гривень. Повідомляється, що значна частина боргу накопичилася через списання на власника квартири втрат води у будинку, де налічується понад 500 квартир і тривалий час не було встановлено загальнобудинкових або індивідуальних лічильників у достатній кількості. Саме це, за твердженнями журналістів, стало причиною стрімкого збільшення нарахувань протягом багатьох років.

Квартиру було реалізовано в межах процедури примусового стягнення заборгованості через аукціон. Після продажу кошти спрямували на погашення боргу та супутніх витрат виконавчого провадження. За наявною інформацією, новий власник уже виставив нерухомість на повторний продаж за ціною близько 1,8 млн гривень, що майже вдвічі перевищує суму, за яку її придбали під час торгів.

Законодавство України дозволяє звернення стягнення на майно боржника у випадку невиконання судових рішень щодо погашення заборгованості. Якщо інших джерел для стягнення недостатньо, державний або приватний виконавець має право реалізувати нерухомість через систему електронних торгів. Після продажу майна залишок коштів, що перевищує суму боргу та витрат виконавчого провадження, підлягає поверненню колишньому власнику.

Експерти у сфері житлово-комунального господарства неодноразово звертали увагу на проблему нарахування витрат за втрати води та інших комунальних ресурсів у будинках із застарілими системами обліку. Відсутність сучасних лічильників або некоректний розподіл небалансів між споживачами можуть призводити до накопичення значних сум у платіжках окремих мешканців, що нерідко стає предметом судових спорів.

Ситуація викликала широкий суспільний резонанс через співвідношення суми боргу та вартості житла, а також через повідомлення про те, що власник перебував на лікуванні під час реалізації квартири. Водночас офіційної інформації від виконавчої служби або комунальних підприємств щодо обставин формування заборгованості та проведення аукціону наразі не оприлюднено. Юристи зазначають, що подібні випадки підкреслюють важливість своєчасного оскарження спірних нарахувань та контролю за станом виконавчих проваджень, оскільки після продажу нерухомості повернути її через суд значно складніше.