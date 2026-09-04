У Києві дрон влучив у центральну будівлю СБУ: що відомо
2026-04-09    96

У Києві дрон влучив у центральну будівлю СБУ: що відомо

Російський ударний дрон 4 вересня влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, неподалік Золотих воріт. Президент Володимир Зеленський підтвердив факт влучання та заявив, що безпілотник був спрямований безпосередньо в кабінет виконувача обов’язків голови СБУ Олександра Поклада. За даними «Української правди», на якій посилаються очевидці та джерела видання, саме кабінет Поклада став місцем влучання, однак на момент атаки керівника СБУ там не було.

Зеленський повідомив про удар у своєму зверненні, уточнивши, що йдеться про центральну будівлю СБУ на Володимирській, розташовану навпроти Софійського собору. Президент доручив Покладу підготувати відповідь на атаку. За його словами, українська сторона має намір відповісти на удар після підготовки відповідних дій.

«Дрон був направлений прямо в кабінет керівника СБУ в цьому будинку», — заявив Зеленський. Президент також доручив Покладу «адекватно, відчутно і за можливості дзеркально» відповісти Росії на атаку.

Олександр Поклад наразі виконує обов’язки голови СБУ. За даними джерел «Української правди», безпосередньо під час влучання він перебував поза своїм кабінетом. Інформації про його поранення через цей інцидент немає.

Інформація про масштаби пошкоджень центральної будівлі СБУ та можливих постраждалих унаслідок саме цього влучання на момент публікації залишається обмеженою. Офіційні повідомлення також не містили детального опису пошкоджень об’єкта. Тому дані про руйнування або кількість потерпілих, які не мають офіційного підтвердження, не можна вважати встановленими.

Удар стався на тлі серії російських атак на Київ і Київську область. Лише протягом попередньої доби внаслідок російських ударів і падіння уламків у столиці постраждали 14 людей, серед них 12-річна дитина. У Київській області протягом 3 вересня були пошкоджені 34 об’єкти в чотирьох районах, зокрема житлові будинки, автомобілі, склади, підприємство та релігійну споруду.

Володимир Зеленський напередодні заявляв, що українські виробники працюють над засобами перехоплення швидкісних реактивних безпілотників, які використовує Росія. На засіданні Ставки 3 вересня президент повідомив про створені прототипи нових перехоплювачів і поставив завдання прискорити їхнє вдосконалення та виробництво.

Центральне управління СБУ офіційно розташоване за адресою: Київ, вулиця Володимирська, 33. Будівля є головним адміністративним центром Служби безпеки України. У відкритих контактах відомства також зазначена окрема адреса пресцентру на Володимирській, 35.

Олександр Поклад очолює СБУ у статусі виконувача обов’язків на тлі нещодавніх кадрових і безпекових подій навколо спецслужби. 3 вересня Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у кримінальному провадженні щодо збройного конфлікту між співробітниками СБУ та військовослужбовцями ГУР, який стався в Києві 1–2 вересня. Саме розслідування триває, а його процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Володимир Зеленський, Київ, Олександр Поклад, Служба безпеки України
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