У Києві 4 червня демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову, який був встановлений на Андріївському узвозі біля Літературно-меморіального музею Булгакова. Роботи провели комунальні служби столиці, а відео демонтажу з’явилося у соціальних мережах та медіа. Пам’ятник зняли з постаменту за допомогою спецтехніки та вивезли з місця встановлення. За інформацією Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, монумент передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая.

Пам’ятник Булгакову був відкритий у 2007 році біля будинку на Андріївському узвозі, де мешкала родина письменника і де нині працює музей. Монумент став одним із найвідоміших об’єктів туристичного маршруту історичною частиною Подолу. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії дискусія щодо присутності у публічному просторі пам’ятників та меморіальних об’єктів, пов’язаних із діячами російської культури, значно активізувалася.

У квітні 2024 року експертна комісія Українського інституту національної пам’яті дійшла висновку, що об’єкти, присвячені Михайлу Булгакову, належать до символіки російської імперської політики. У висновках інституту зазначалося, що творчість письменника містить негативне ставлення до українського визвольного руху та української державності. Після цього питання демонтажу пам’ятника неодноразово порушувалося на рівні міської влади та громадськості.

Рішення про усунення пам’ятника з міського простору Київська міська рада підтримала у грудні 2025 року. Тоді депутати проголосували за демонтаж ще низки об’єктів, пов’язаних із російською імперською та радянською спадщиною. До переліку потрапили пам’ятники, меморіальні дошки та інші елементи, які підпадали під політику деколонізації та дерусифікації публічного простору столиці.

Кадри демонтажу опублікувала журналістка Катерина Некреча. На відео видно, як працівники комунальних служб обережно закріплюють монумент, після чого завантажують його на спеціальний транспорт. Після завершення робіт на місці пам’ятника залишився порожній постамент. Інформації про подальшу долю об’єкта та можливе його розміщення в музейному просторі наразі не оприлюднено.

Демонтаж пам’ятника Булгакову став черговим етапом змін у символічному просторі Києва. Протягом останніх років у столиці було перейменовано десятки вулиць, а також демонтовано або переміщено низку пам’ятників, пов’язаних із російською імперською та радянською історією. Такі рішення ухвалюються в межах державної політики деколонізації, яка передбачає перегляд присутності в публічному просторі об’єктів, що асоціюються з державою-агресором або її історичним впливом на Україну.