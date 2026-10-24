У Криму стався масштабний блекаут: повідомляють про атаку на підстанцію

У ніч проти 24 жовтня 2026 року в окупованому Криму сталися масштабні відключення електроенергії, а моніторингові ресурси повідомили про ймовірне ураження підстанції «Тамань» у Краснодарському краї РФ. Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку на енергетичну інфраструктуру за межами міста. Станом на ранок у Севастополі почали частково відновлювати електропостачання, тоді як українські Сили оборони офіційно не підтверджували причетність до атаки.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що через знеструмлення соціальні об’єкти перевели на резервні схеми електропостачання. Він пов’язав перебої з атакою на енергоінфраструктуру поза межами міста, однак у наведеній заяві не уточнив, який саме об’єкт було пошкоджено та які масштаби руйнувань.

Моніторинговий канал «Крымский ветер» повідомив про відключення світла в інших населених пунктах півострова. За повідомленнями моніторингових ресурсів, уночі електропостачання могло зникнути на більшій частині або на всій території Криму. Незалежного підтвердження повного знеструмлення півострова та точного переліку населених пунктів, яких торкнулися перебої, у наведених даних немає.

OSINT-ресурс Exilenova+ повідомив про ймовірне ураження підстанції «Тамань» у Краснодарському краї Росії. Цей енергооб’єкт, за даними моніторингових каналів, бере участь у передаванні електроенергії з півдня РФ до окупованого Криму. Інформація про пошкодження підстанції на момент публікації не була підтверджена офіційними повідомленнями російських енергетичних служб або незалежними даними про стан обладнання.

Причини перебоїв, характер можливих пошкоджень та терміни повного відновлення електропостачання залишалися невідомими. Також не було оприлюднено даних про кількість споживачів, які залишилися без електроенергії, або про вплив відключень на роботу транспорту, промислових підприємств і комунальних служб. Окремих повідомлень про постраждалих у зв’язку з інцидентом у наданій інформації немає.

За даними моніторингових ресурсів, перебої торкнулися також інтернет-зв’язку: сервіс NetBlocks зафіксував різке падіння трафіку на півострові. Повідомлення про відключення електроенергії надходили із Сімферополя, Ялти й Алушти. Окупаційний радник керівництва Криму Олег Крючков заявив, що подачу електроенергії відновлюватимуть поступово, у міру набору потужності, однак місцеві моніторингові канали повідомляли про повторні відключення після короткочасного відновлення світла.

Підстанція «Тамань» є важливим вузлом енергомосту, який з’єднує енергосистему півдня Росії з Кримом через Керченську протоку. Першу лінію енергомосту ввели в роботу в грудні 2015 року, а після запуску всіх чотирьох ниток у 2016 році його пропускна спроможність для передавання електроенергії на півострів сягнула приблизно 800 МВт. Через значення цього маршруту пошкодження ключових об’єктів на материковій частині може впливати на стабільність електропостачання Криму. Подібні масштабні перебої вже фіксували після пожежі на підстанції «Тамань» у серпні 2026 року. Наразі невідомо, чи потребуватиме обладнання ремонту та скільки часу знадобиться для стабілізації енергопостачання.