У Кремлі заявили, що Путін готовий відповісти на дзвінок Зеленського
2026-01-11    241

У Кремлі заявили, що Путін готовий відповісти на дзвінок Зеленського

Помічник президента РФ Юрій Ушаков 1 листопада заявив, що російський диктатор Володимир Путін відповість на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського, якщо той вирішить зателефонувати. Водночас представник Кремля знову запропонував українському лідеру приїхати до Москви для особистих переговорів. В Офісі президента України раніше наголошували, що телефонної розмови недостатньо для досягнення домовленостей щодо завершення війни.

Заяву Ушаков зробив у розмові з журналістом російського державного телеканалу «Вести» Павлом Зарубіним. Відповідаючи на запитання, чи прийме Путін дзвінок від Зеленського, помічник російського президента сказав: «Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов».

При цьому Ушаков стверджував, що український президент нібито передає через різні канали сигнали про бажання безпосередньо поговорити з главою Кремля. За його словами, якщо Зеленський справді зацікавлений у такому контакті, він може приїхати до російської столиці.

«Він же надсилає сигнали через різні джерела. Хоче, якщо так хоче переговорити, нехай приїжджає», – заявив представник Кремля.

Це не перша подібна пропозиція російської сторони. Москва раніше неодноразово заявляла про готовність організувати зустріч Путіна та Зеленського на своїй території. Українська сторона відкидає можливість проведення переговорів у Москві та наполягає на форматі, який передбачає участь міжнародних партнерів.

30 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Київ поки не ініціював телефонної розмови між двома президентами. Відповідаючи на запитання журналістів про можливий дзвінок Зеленського, він сказав, що російська сторона такого звернення не отримувала.

В Офісі президента України пояснювали, що прямий телефонний контакт не може замінити повноцінних переговорів на рівні глав держав. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що російські пропозиції зателефонувати Путіну або приїхати до Москви вже звучали раніше. За його оцінкою, такі заяви можуть бути спробою уникнути тристороннього формату переговорів за участю України, Росії та США.

Українська позиція полягає в тому, що ключові питання припинення війни, територіального врегулювання та майбутніх гарантій безпеки потребують предметного обговорення на найвищому рівні. Телефонна розмова сама по собі не забезпечує підготовки документів, погодження умов і механізмів виконання можливих домовленостей.

Питання прямого контакту між Зеленським і Путіним активізувалося після телефонних переговорів російського президента з лідерами Фінляндії та Норвегії. 27 жовтня Путін розмовляв із президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За словами Ушакова, під час цих контактів європейські політики передали йому інформацію про зацікавленість українського президента в безпосередній розмові з російським лідером.

У Кремлі також повідомляли, що Зеленський нібито готовий обговорювати з Путіним територіальні питання. Українська сторона раніше заявляла про готовність до зустрічі на рівні президентів, однак не погоджувалася з російською вимогою проводити її в Москві.

Окремо Москва та Вашингтон обговорюють продовження тристоронніх консультацій за участю України. За словами Ушакова, сторони орієнтуються на проведення наступного раунду в середині листопада, а серед можливих майданчиків розглядають Абу-Дабі. Точну дату зустрічі на момент заяви не було погоджено.

Російська сторона пов’язує можливість зустрічі лідерів із попередньою підготовкою документів щодо довгострокового врегулювання. У Кремлі раніше заявляли, що переговори на найвищому рівні мають сенс тоді, коли делегації підготують конкретні домовленості, які президенти зможуть затвердити або підписати. Таким чином, заява Ушакова про готовність Путіна відповісти на дзвінок не означає початку підготовки до телефонної розмови чи погодження умов особистої зустрічі.

війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Росія, Юрій Ушаков
Останні новини
У Кремлі заявили, що Путін готовий відповісти на дзвінок Зеленського

У Кремлі заявили, що Путін готовий відповісти на дзвінок Зеленського
Помічник президента РФ Юрій Ушаков 1 листопада заявив, що російський читать далее
01-11, 18:11
Камалія розповіла, чому танцювала у військовій формі на броні

Камалія розповіла, чому танцювала у військовій формі на броні
Українська співачка Камалія пояснила скандал навколо відео, на якому вона читать далее
01-11, 16:09
Глобальне потепління може перевищити межу 1,5°C до 2030 року

Глобальне потепління може перевищити межу 1,5°C до 2030 року
За останнє десятиліття глобальне потепління прискорилося майже вдвічі: Земля нагрівалася читать далее
01-11, 09:41
Остап Стахів: біографія та цікаві факти про блогера й активіста

Остап Стахів: біографія та цікаві факти про блогера й активіста
Остап Стахів — львівський блогер і громадський діяч, який став читать далее
01-11, 09:39
Туск заявив про підтримку польської опозиції російськими ботами

Туск заявив про підтримку польської опозиції російськими ботами
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 31 жовтня заявив, що політики й читать далее
01-11, 09:14
Зима 2026–2027 в Україні: прогноз температури та опадів

Зима 2026–2027 в Україні: прогноз температури та опадів
Зима 2026–2027 років в Україні може бути на 1–2 градуси читать далее
31-10, 15:23
Трамп назвав вимоги запровадити санкції проти РФ дурістю

Трамп назвав вимоги запровадити санкції проти РФ дурістю
Президент США Дональд Трамп 30 жовтня під час зустрічі зі читать далее
31-10, 15:18
У Києві погіршилася ситуація зі світлом після нових ударів РФ

У Києві погіршилася ситуація зі світлом після нових ударів РФ
31 жовтня 2026 року в Києві погіршилася ситуація з електропостачанням читать далее
31-10, 15:12
Кріста Пайк після невдалої страти заявила про постійний біль і важке відновлення

Кріста Пайк після невдалої страти заявила про постійний біль і важке відновлення
50-річна Кріста Пайк, яка пережила невдалу спробу страти шляхом смертельної читать далее
31-10, 10:51
Weekly News Digest: key events in Ukraine (October 25–31, 2026)

Weekly News Digest: key events in Ukraine (October 25–31, 2026)
The final week of October was marked by intensified Russian читать далее
31-10, 10:44
Магнітні бурі в листопаді 2026: коли очікувати збурення

Магнітні бурі в листопаді 2026: коли очікувати збурення
У листопаді 2026 року сильних магнітних бур за попереднім прогнозом читать далее
31-10, 10:40
На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК за хабарі, викрадення та катування людей

На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК за хабарі, викрадення та катування людей
На Буковині затримали п’ятьох посадовців Чернівецького районного територіального центру комплектування читать далее
31-10, 10:37
Акції Intel, Nvidia та AMD різко впали, потягнувши вниз Волл-стріт

Акції Intel, Nvidia та AMD різко впали, потягнувши вниз Волл-стріт
Американський фондовий ринок завершив торги 30 жовтня 2026 року масштабним читать далее
31-10, 10:33
Акції китайських AI-компаній обвалилися: ринок втратив $480 млрд

Акції китайських AI-компаній обвалилися: ринок втратив $480 млрд
Акції китайських компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ) та виробництвом читать далее
31-10, 10:31
У Польщі заявили про держпереворот через кризу в Конституційному трибуналі

У Польщі заявили про держпереворот через кризу в Конституційному трибуналі
У Польщі загострилося протистояння між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та читать далее
30-10, 22:40
Ціна газу в Європі перевищила $1200: уперше з грудня 2022 року

Ціна газу в Європі перевищила $1200: уперше з грудня 2022 року
Спотова ціна природного газу в Європі перевищила 1200 доларів за читать далее
30-10, 14:31
Висновки ВЛК та роботу ТЦК контролюватимуть суворіше, – наказ

Висновки ВЛК та роботу ТЦК контролюватимуть суворіше, – наказ
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий 30 жовтня підписав наказ читать далее
30-10, 14:22
Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем цілувалися в церкві у Венеції

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем цілувалися в церкві у Венеції
Нікола Пельтц опублікувала серію романтичних фотографій із чоловіком Брукліном Бекхемом читать далее
30-10, 10:28
Російські пабліки повідомляють про удар по Новокуйбишевському НПЗ

Російські пабліки повідомляють про удар по Новокуйбишевському НПЗ
У ніч проти 30 жовтня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод читать далее
30-10, 09:33
Binance зазнала рекордної криптокрадіжки на $6,36 млрд

Binance зазнала рекордної криптокрадіжки на $6,36 млрд
Криптовалютна біржа Binance 29 жовтня зазнала масштабного інциденту безпеки: з читать далее
30-10, 09:31
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар