У Кремлі заявили, що Путін готовий відповісти на дзвінок Зеленського

Помічник президента РФ Юрій Ушаков 1 листопада заявив, що російський диктатор Володимир Путін відповість на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського, якщо той вирішить зателефонувати. Водночас представник Кремля знову запропонував українському лідеру приїхати до Москви для особистих переговорів. В Офісі президента України раніше наголошували, що телефонної розмови недостатньо для досягнення домовленостей щодо завершення війни.

Заяву Ушаков зробив у розмові з журналістом російського державного телеканалу «Вести» Павлом Зарубіним. Відповідаючи на запитання, чи прийме Путін дзвінок від Зеленського, помічник російського президента сказав: «Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов».

При цьому Ушаков стверджував, що український президент нібито передає через різні канали сигнали про бажання безпосередньо поговорити з главою Кремля. За його словами, якщо Зеленський справді зацікавлений у такому контакті, він може приїхати до російської столиці.

«Він же надсилає сигнали через різні джерела. Хоче, якщо так хоче переговорити, нехай приїжджає», – заявив представник Кремля.

Це не перша подібна пропозиція російської сторони. Москва раніше неодноразово заявляла про готовність організувати зустріч Путіна та Зеленського на своїй території. Українська сторона відкидає можливість проведення переговорів у Москві та наполягає на форматі, який передбачає участь міжнародних партнерів.

30 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Київ поки не ініціював телефонної розмови між двома президентами. Відповідаючи на запитання журналістів про можливий дзвінок Зеленського, він сказав, що російська сторона такого звернення не отримувала.

В Офісі президента України пояснювали, що прямий телефонний контакт не може замінити повноцінних переговорів на рівні глав держав. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що російські пропозиції зателефонувати Путіну або приїхати до Москви вже звучали раніше. За його оцінкою, такі заяви можуть бути спробою уникнути тристороннього формату переговорів за участю України, Росії та США.

Українська позиція полягає в тому, що ключові питання припинення війни, територіального врегулювання та майбутніх гарантій безпеки потребують предметного обговорення на найвищому рівні. Телефонна розмова сама по собі не забезпечує підготовки документів, погодження умов і механізмів виконання можливих домовленостей.

Питання прямого контакту між Зеленським і Путіним активізувалося після телефонних переговорів російського президента з лідерами Фінляндії та Норвегії. 27 жовтня Путін розмовляв із президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. За словами Ушакова, під час цих контактів європейські політики передали йому інформацію про зацікавленість українського президента в безпосередній розмові з російським лідером.

У Кремлі також повідомляли, що Зеленський нібито готовий обговорювати з Путіним територіальні питання. Українська сторона раніше заявляла про готовність до зустрічі на рівні президентів, однак не погоджувалася з російською вимогою проводити її в Москві.

Окремо Москва та Вашингтон обговорюють продовження тристоронніх консультацій за участю України. За словами Ушакова, сторони орієнтуються на проведення наступного раунду в середині листопада, а серед можливих майданчиків розглядають Абу-Дабі. Точну дату зустрічі на момент заяви не було погоджено.

Російська сторона пов’язує можливість зустрічі лідерів із попередньою підготовкою документів щодо довгострокового врегулювання. У Кремлі раніше заявляли, що переговори на найвищому рівні мають сенс тоді, коли делегації підготують конкретні домовленості, які президенти зможуть затвердити або підписати. Таким чином, заява Ушакова про готовність Путіна відповісти на дзвінок не означає початку підготовки до телефонної розмови чи погодження умов особистої зустрічі.