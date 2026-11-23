Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 23 листопада заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни проти України має відбутися найближчим часом. Про це він повідомив журналістам у Москві, однак конкретної дати зустрічі не назвав. За словами представника Кремля, наразі визначеності щодо термінів немає.

«Зустріч відбудеться незабаром, але поки що щодо дат немає жодної визначеності», – сказав Пєсков. Він не уточнив, де саме планують провести переговори, на якому етапі перебуває узгодження зустрічі та хто увійде до складу делегацій.

Йдеться про продовження контактів між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Попередній раунд у такому форматі відбувся 10–11 листопада в Абу-Дабі. Це були перші тристоронні переговори після тривалої перерви: попередні зустрічі за участю представників трьох країн проходили в лютому 2026 року.

Українську делегацію на переговорах в ОАЕ очолював керівник Офісу президента Кирило Буданов, до її складу також увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та представник військової розвідки Вадим Скібіцький. Американську сторону представляли спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Російську делегацію очолював помічник президента РФ Володимир Мединський.

Після зустрічей в Абу-Дабі президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорювали гуманітарні питання, можливі кроки для деескалації та умови безпекових гарантій. Серед пріоритетів Києва він назвав звільнення військовополонених. Також порушувалося питання територій, однак Зеленський наголошував, що такі рішення мають обговорюватися на рівні лідерів держав.

За підсумками листопадових контактів сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Остаточні параметри обміну на момент завершення переговорів ще потребували узгодження. Українська сторона раніше обговорювала можливість обміну у форматі «1000 на 1000» або «1500 на 1500», проте ці цифри не були підтверджені як остаточна домовленість.

Однією з центральних тем переговорів стало майбутнє безпекової системи Європи після завершення війни. Представники США заявляли, що обговорювали з російською стороною її безпекові побоювання та можливі механізми, які могли б запобігти відновленню бойових дій. Водночас територіальне питання залишилося одним із найскладніших: українська та російська позиції щодо нього істотно різняться.

Окремою проблемою залишається формат участі європейських країн. Представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії прибули до Абу-Дабі для консультацій, але безпосередньо до тристоронніх переговорів не долучилися. 16 листопада помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва не погоджувала розширення формату. За його словами, перед залученням європейців має відбутися щонайменше ще один раунд за участю лише України, Росії та США.

Після переговорів в Абу-Дабі американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з Володимиром Путіним, а згодом провели контакти з українською стороною. Київ розраховує, що подальші консультації допоможуть узгодити гуманітарні домовленості та підготувати основу для зустрічі на найвищому рівні. Водночас дата наступного раунду, його місце проведення та порядок денний офіційно не оголошені.

Переговорний процес залишається ускладненим через розбіжності щодо територій, майбутніх гарантій безпеки та ролі НАТО. Росія наполягає на врахуванні власних вимог до європейської системи безпеки, тоді як Україна заявляє про необхідність гарантій, які унеможливлять нову агресію. Саме узгодження цих принципових питань визначатиме перспективи наступних зустрічей і можливість переходу від обговорень до конкретних рішень.