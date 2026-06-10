У Кременчуці можуть більш ніж удвічі підвищити тариф на воду
2026-10-06    34

У Кременчуці можуть більш ніж удвічі підвищити тариф на воду

У Кременчуці Полтавської області комунальне підприємство «Кременчукводоканал» ініціювало суттєве підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідну пропозицію підприємство оприлюднило у червні 2026 року, пояснивши необхідність перегляду цін значним зростанням витрат та недостатнім рівнем покриття собівартості чинними тарифами. У разі затвердження нових розцінок мешканці міста платитимуть за воду більш ніж удвічі більше, ніж зараз.

В тему: Тариф на воду у Вінниці можуть підвищити на 216%

Згідно з оприлюдненими розрахунками, тариф на водопостачання пропонується встановити на рівні 32,82 гривні за кубометр замість нинішніх 14,30 гривні. Вартість водовідведення може зрости до 34,62 гривні за кубометр порівняно з чинними 17,50 гривні. Сукупна вартість послуг водопостачання та каналізації для населення в такому разі становитиме 67,44 гривні за кубометр проти нинішніх 31,80 гривні.

На підприємстві пояснюють необхідність перегляду тарифів тим, що діючі розцінки вже тривалий час не відповідають фактичним витратам на виробництво та транспортування води. За даними «Кременчукводоканалу», нинішній тариф покриває лише 65,4% собівартості послуг. Через це підприємство недоотримує значні кошти, необхідні для закупівлі електроенергії, реагентів для очищення води, проведення ремонтів мереж та виплати заробітної плати працівникам.

Однією з головних причин фінансового навантаження комунальники називають зростання вартості електроенергії, яка є ключовою складовою витрат водоканалів. Насосні станції та очисні споруди працюють цілодобово, тому навіть незначне підвищення тарифів на електроенергію суттєво впливає на кінцеву собівартість послуг. Додатковий тиск створює подорожчання паливно-мастильних матеріалів, обладнання та комплектуючих для ремонту водопровідних мереж.

Запропоноване підвищення може стати одним із найбільших за останні роки для міста. Якщо рішення буде підтримане, витрати домогосподарств на комунальні послуги зростуть відчутно. Для прикладу, сім’я, яка щомісяця використовує 10 кубометрів води та стільки ж послуг водовідведення, замість 318 гривень платитиме понад 670 гривень.

Тема перегляду тарифів на водопостачання залишається актуальною не лише для Кременчука. В багатьох регіонах України комунальні підприємства заявляють про необхідність приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Раніше стало відомо про наміри переглянути вартість водопостачання у Вінниці. Там обговорювалося підвищення тарифу до 81,01 гривні за кубометр, що викликало значний суспільний резонанс.

Експерти комунальної сфери зазначають, що більшість водоканалів країни працюють в умовах дефіциту коштів через стримування тарифів та постійне зростання виробничих витрат. За таких умов підприємства змушені або скорочувати інвестиції в оновлення інфраструктури, або звертатися до органів влади з пропозиціями щодо перегляду цін.

Остаточне рішення щодо нових тарифів у Кременчуці буде ухвалене після проходження передбачених законодавством процедур громадського обговорення та розгляду відповідних розрахунків. У разі затвердження нові розцінки можуть набути чинності після офіційного оприлюднення рішення. Для мешканців міста це означатиме суттєве збільшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення вже найближчими місяцями.

вартість води, витрати населення, вода Кременчук, водна інфраструктура, водовідведення, водоканал, водоканал України, водопостачання, економіка ЖКГ, електроенергія, житлово-комунальне господарство, ЖКГ України, комуналка 2026, комунальні підприємства, комунальні платежі, комунальні послуги, Кременчук, Кременчукводоканал, новини Кременчука, підвищення комунальних тарифів, підвищення тарифів, підвищення цін, платіжки за воду, Полтавська область, собівартість послуг, тариф на воду, тарифи 2026, тарифи для населення, тарифи ЖКГ, ціни на воду
Останні новини
У Кременчуці можуть більш ніж удвічі підвищити тариф на воду

У Кременчуці можуть більш ніж удвічі підвищити тариф на воду
У Кременчуці Полтавської області комунальне підприємство «Кременчукводоканал» ініціювало суттєве підвищення читать далее
10-06, 17:04
Українців попередили про ризики покупок без касового чека

Українців попередили про ризики покупок без касового чека
Українців закликали не здійснювати покупки без отримання касового чека, оскільки читать далее
10-06, 16:34
Поліцейським і рятувальникам підвищать зарплати: що зміниться

Поліцейським і рятувальникам підвищать зарплати: що зміниться
Верховна Рада підтримала законопроєкт про оновлення системи грошового забезпечення працівників читать далее
10-06, 16:01
В Україні можуть змінити правила зйомки людей і захисту даних

В Україні можуть змінити правила зйомки людей і захисту даних
В Україні готуються оновити правила захисту персональних даних, які можуть читать далее
10-06, 16:00
Telegram запустив повноцінний додаток для Apple Watch

Telegram запустив повноцінний додаток для Apple Watch
Месенджер Telegram отримав повністю нативний додаток для смартгодинників Apple Watch. читать далее
10-06, 15:57
Рада знизила податок на оренду житла: що зміниться з 2027 року

Рада знизила податок на оренду житла: що зміниться з 2027 року
Верховна Рада України підтримала поправку до законопроєкту №15111-д про оподаткування читать далее
10-06, 12:30
Які фільми варто подивитися у червні 2026 року

Які фільми варто подивитися у червні 2026 року
Червень 2026 року приніс одразу кілька гучних кінопрем'єр, які вже читать далее
10-06, 12:24
Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу

Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу
Низка країн Європейського Союзу підготувала ініціативу, яка передбачає тимчасове обмеження читать далее
10-06, 12:07
Україна спрямує 4,4 трлн грн на оборону: куди підуть кошти

Україна спрямує 4,4 трлн грн на оборону: куди підуть кошти
У 2026 році витрати України на безпеку та оборону становитимуть читать далее
10-06, 12:04
Дмитро Сова: біографія та цікаві факти про українського актора

Дмитро Сова: біографія та цікаві факти про українського актора
Дмитро Сова — український актор театру та кіно, якого глядачі читать далее
10-06, 12:01
В’ячеслав Довженко: біографія та цікаві факти про українського актора

В’ячеслав Довженко: біографія та цікаві факти про українського актора
В’ячеслав Довженко — український актор театру, кіно та дубляжу, який читать далее
10-06, 11:58
Ахтем Сеітаблаєв: біографія та цікаві факти про актора і режисера

Ахтем Сеітаблаєв: біографія та цікаві факти про актора і режисера
Ахтем Сеітаблаєв — український і кримськотатарський актор, режисер, сценарист, телеведучий читать далее
10-06, 11:56
Артемій Єгоров: біографія та цікаві факти про українського актора

Артемій Єгоров: біографія та цікаві факти про українського актора
Артемій Єгоров — український актор театру та кіно, якого глядачі читать далее
10-06, 11:53
Олександр Рудинський: біографія та цікаві факти про українського актора

Олександр Рудинський: біографія та цікаві факти про українського актора
Олександр Рудинський — український актор театру, кіно та телебачення, який читать далее
10-06, 11:51
Тарас Цимбалюк: біографія та цікаві факти про українського актора

Тарас Цимбалюк: біографія та цікаві факти про українського актора
Тарас Цимбалюк — один із найвідоміших українських акторів сучасності, який читать далее
10-06, 11:48
Олександр Божков: біографія та цікаві факти про народного депутата

Олександр Божков: біографія та цікаві факти про народного депутата
Олександр Божков — український політик, народний депутат України IX скликання читать далее
10-06, 11:42
Анна Саліванчук: біографія та цікаві факти про акторку

Анна Саліванчук: біографія та цікаві факти про акторку
Анна Саліванчук — українська акторка театру та кіно, телеведуча і читать далее
10-06, 11:39
Анна Саліванчук розповіла про стосунки з колишнім чоловіком – депутатом Божковим

Анна Саліванчук розповіла про стосунки з колишнім чоловіком – депутатом Божковим
Українська акторка Анна Саліванчук вперше детально прокоментувала свої нинішні стосунки читать далее
10-06, 11:36
Названо найзатребуваніших українських акторів 2026 року

Названо найзатребуваніших українських акторів 2026 року
В Україні сформувався список акторів, які нині мають найбільший попит читать далее
10-06, 11:23
Олег Винник: біографія та цікаві факти про співака

Олег Винник: біографія та цікаві факти про співака
Олег Винник — один із найвідоміших українських співаків, автор пісень читать далее
10-06, 11:17
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції