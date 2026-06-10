У Кременчуці Полтавської області комунальне підприємство «Кременчукводоканал» ініціювало суттєве підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповідну пропозицію підприємство оприлюднило у червні 2026 року, пояснивши необхідність перегляду цін значним зростанням витрат та недостатнім рівнем покриття собівартості чинними тарифами. У разі затвердження нових розцінок мешканці міста платитимуть за воду більш ніж удвічі більше, ніж зараз.

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Згідно з оприлюдненими розрахунками, тариф на водопостачання пропонується встановити на рівні 32,82 гривні за кубометр замість нинішніх 14,30 гривні. Вартість водовідведення може зрости до 34,62 гривні за кубометр порівняно з чинними 17,50 гривні. Сукупна вартість послуг водопостачання та каналізації для населення в такому разі становитиме 67,44 гривні за кубометр проти нинішніх 31,80 гривні.

На підприємстві пояснюють необхідність перегляду тарифів тим, що діючі розцінки вже тривалий час не відповідають фактичним витратам на виробництво та транспортування води. За даними «Кременчукводоканалу», нинішній тариф покриває лише 65,4% собівартості послуг. Через це підприємство недоотримує значні кошти, необхідні для закупівлі електроенергії, реагентів для очищення води, проведення ремонтів мереж та виплати заробітної плати працівникам.

Однією з головних причин фінансового навантаження комунальники називають зростання вартості електроенергії, яка є ключовою складовою витрат водоканалів. Насосні станції та очисні споруди працюють цілодобово, тому навіть незначне підвищення тарифів на електроенергію суттєво впливає на кінцеву собівартість послуг. Додатковий тиск створює подорожчання паливно-мастильних матеріалів, обладнання та комплектуючих для ремонту водопровідних мереж.

Запропоноване підвищення може стати одним із найбільших за останні роки для міста. Якщо рішення буде підтримане, витрати домогосподарств на комунальні послуги зростуть відчутно. Для прикладу, сім’я, яка щомісяця використовує 10 кубометрів води та стільки ж послуг водовідведення, замість 318 гривень платитиме понад 670 гривень.

Тема перегляду тарифів на водопостачання залишається актуальною не лише для Кременчука. В багатьох регіонах України комунальні підприємства заявляють про необхідність приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Раніше стало відомо про наміри переглянути вартість водопостачання у Вінниці. Там обговорювалося підвищення тарифу до 81,01 гривні за кубометр, що викликало значний суспільний резонанс.

Експерти комунальної сфери зазначають, що більшість водоканалів країни працюють в умовах дефіциту коштів через стримування тарифів та постійне зростання виробничих витрат. За таких умов підприємства змушені або скорочувати інвестиції в оновлення інфраструктури, або звертатися до органів влади з пропозиціями щодо перегляду цін.

Остаточне рішення щодо нових тарифів у Кременчуці буде ухвалене після проходження передбачених законодавством процедур громадського обговорення та розгляду відповідних розрахунків. У разі затвердження нові розцінки можуть набути чинності після офіційного оприлюднення рішення. Для мешканців міста це означатиме суттєве збільшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення вже найближчими місяцями.