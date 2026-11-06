У Конгресі США встановлять історичний рекорд представництва ЛГБТ

У новому складі Конгресу США, який розпочне роботу в січні 2027 року, буде щонайменше 17 відкритих представників ЛГБТ-спільноти. Це стане рекордним показником за всю історію американського парламенту. Про це заявив Congressional Equality Caucus — об’єднання відкритих представників ЛГБТ у Палаті представників США, привітавши результати проміжних виборів до Конгресу 3 листопада 2026 року.

«Американський народ дав про себе знати. 120-й Конгрес офіційно стане найбільш ЛГБТ-представленим Конгресом в історії! Час до роботи», — йдеться в повідомленні організації.

За підрахунками американських медіа, у новому складі парламенту буде щонайменше 17 політиків, які відкрито заявляють про свою належність до ЛГБТ-спільноти. Йдеться про представників обох палат Конгресу — Сенату та Палати представників. Із них 15 працюватимуть у нижній палаті, ще двоє представлятимуть штати в Сенаті.

Однією з найбільш помітних перемог стала кампанія демократа Кріса Паппаса, який переміг на виборах до Сенату від штату Нью-Гемпшир. Він став першим відкритим геєм, обраним до верхньої палати американського парламенту. До цього Паппас представляв Нью-Гемпшир у Палаті представників. На виборах він змагався з колишнім сенатором-республіканцем Джоном Сунуну.

Ще одним новим членом Палати представників стане демократ Джей Ді Форд, який переміг у п’ятому виборчому окрузі штату Індіана. Він випередив республіканку Вікторію Спартц і стане першим відкритим геєм, обраним до Конгресу від цього штату. Раніше Форд працював у Сенаті Індіани та був першим відкритим представником ЛГБТ у законодавчому органі штату.

У Канзасі переобралася демократка Шаріс Девідс, яка представляє третій виборчий округ. Вона стала однією з політикинь, які зберегли свої місця в Палаті представників за підсумками голосування. Девідс є відкритою лесбійкою та раніше увійшла в історію штату як перша представниця корінних народів США, обрана до Конгресу.

Демократ Річі Торрес також зберіг мандат у 15-му окрузі Нью-Йорка. Він представляє Бронкс і відомий як перший відкритий гей афро-латиноамериканського походження, обраний до Конгресу США. До роботи в Палаті представників Торрес був членом міської ради Нью-Йорка, де займався питаннями житлової політики та соціального забезпечення.

У Мічигані перемогу здобув демократ Джеремі Мосс, який представляв штат у Сенаті. Він став першим відкритим геєм, обраним до Палати представників від Мічигану. Мосс балотувався в 11-му окрузі та переміг республіканського кандидата Ітана Бейкера.

Серед інших політиків, які отримали мандати або переобралися, — Джоанна Мендоза від Аризони, Кейт Конлі від Нью-Йорка, Марні фон Вільперт і Скотт Вінер від Каліфорнії, а також Джанель Сарау з Американських Віргінських островів. Остання претендує на посаду делегата території в Палаті представників, який не має права голосу під час ухвалення законів у повному складі палати.

Загальний показник у 17 представників формується не лише завдяки новим переможцям. Частина політиків, які вже працювали в Конгресі, зберегла свої місця за результатами виборів. Водночас кілька чинних депутатів не повернуться до парламенту в наступному скликанні через результати праймеріз, зміну виборчих округів або участь у кампаніях до інших органів влади.

Окрему увагу привернула переобрання Сари Макбрайд від штату Делавер. Вона стала першою відкритою трансгендерною жінкою в історії Конгресу США після перемоги на виборах 2024 року. Її присутність у новому скликанні знову зробила актуальними суперечки щодо правил користування санітарними приміщеннями в будівлях Конгресу. Зокрема, програма Queer News Tonight припустила, що демократи можуть спробувати переглянути обмеження, які стосуються доступу Макбрайд до жіночих туалетів у Капітолії. Однак інформації про офіційно підготовлену ініціативу щодо зміни цих правил наразі немає.

Водночас видання Breitbart, яке повідомило про рекордну кількість ЛГБТ-представників, не навело окремих даних про їхній партійний розподіл і не уточнило, чи будуть серед них республіканці. За попередніми підрахунками, більшість відкритих представників ЛГБТ у Конгресі належать до Демократичної партії. Питання їхньої політичної позиції може мати значення під час розгляду законодавства про громадянські права, антидискримінаційні норми, медичне обслуговування та гендерну політику.

120-й Конгрес США розпочне роботу 3 січня 2027 року. Його повноваження триватимуть два роки — до початку наступного скликання. Конгрес складається із Сенату, де працюють 100 сенаторів, та Палати представників, до якої входять 435 членів із правом голосу. Саме парламент ухвалює федеральні закони, затверджує державний бюджет, контролює роботу виконавчої влади та визначає фінансування федеральних програм.

Попередні рекорди представництва ЛГБТ у Конгресі також встановлювалися після виборів, однак кількість відкритих представників спільноти поступово зростала. Після виборів 2020 року в американському парламенті налічувалося 11 таких політиків, а в наступні роки показник збільшився до 13 і більше. Новий результат свідчить про подальше розширення представленості ЛГБТ у федеральній політиці США, хоча сам по собі не означає зміни політичного курсу Конгресу щодо відповідних законодавчих питань.