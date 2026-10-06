У канадському Квебеку перемогла партія, що виступає за незалежність
2026-06-10    61

У канадському Квебеку перемогла партія, що виступає за незалежність

На місцевих виборах у канадській провінції Квебек перемогла сепаратистська «Партія Квебеку» на чолі з Полем Сен-П’єром Пламондоном, який виступає за проведення референдуму про вихід провінції зі складу Канади. Політик заявив про це перед прихильниками після оголошення результатів голосування.

«Референдум — це шанс самим вирішувати питання… одного дня наша національна доля здійсниться», — заявив 49-річний Пламондон, виступаючи перед прихильниками своєї політичної сили.

«Партія Квебеку» отримала 59 із 127 місць у Національній асамблеї провінції. Для самостійного формування більшості їй бракує п’яти мандатів, тому реалізація політичної програми залежатиме від позиції депутатів інших фракцій.

Пламондон визнав, що для проведення референдуму йому доведеться заручитися підтримкою опозиційних депутатів. Таким чином, перемога на виборах сама по собі не дає сепаратистам достатньої кількості голосів для одноосібного ухвалення необхідних рішень.

Результат голосування став серйозною зміною у політичному балансі провінції. Правоцентристська «Коаліція за майбутнє Квебеку» (CAQ), яка перебувала при владі з 2018 року, втратила всі 79 місць, якими володіла в Національній асамблеї.

Аналітики пов’язують успіх «Партії Квебеку» не лише з підтримкою ідеї незалежності, а й із втомою виборців від багаторічного правління CAQ. Зміна політичних настроїв дозволила сепаратистам значно посилити позиції в законодавчому органі провінції.

Питання незалежності Квебеку має тривалу історію та вже двічі виносилося на загальнопровінційні референдуми. У 1980 році прихильники відокремлення зазнали поразки, а у 1995-му результат виявився значно ближчим: проти незалежності проголосували трохи більше половини учасників голосування.

Новий уряд Квебеку тепер має визначити, чи зможе сформувати достатню парламентську підтримку для реалізації планів Пламондона. Окремим питанням залишатиметься реакція федеральної влади Канади, оскільки потенційне голосування про статус провінції матиме наслідки далеко за межами Квебеку.

На тлі посилення сепаратистських настроїв у Канаді увага також прикута до Альберти. У жовтні там заплановане консультативне голосування щодо незалежності провінції, однак воно не матиме обов’язкової юридичної сили.

Поль Сен-П’єр Пламондон очолює «Партію Квебеку» з 2020 року. До приходу в активну політику він працював юристом, а його політична кар’єра пов’язана з рухом за незалежність франкомовної провінції.

Квебек є найбільшою за площею провінцією Канади та єдиною, де французька мова має статус єдиної офіційної на провінційному рівні. Питання мовної та культурної самобутності протягом десятиліть залишається одним із ключових чинників місцевої політики й підтримки сувереністських рухів.

Канада, Квебек, незалежність, Партія Квебеку, Поль Сен-П’єр Пламондон
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