У Канаді зі сплячки одночасно виходять до 100 тисяч змій
2026-26-06    127

У Канаді зі сплячки одночасно виходять до 100 тисяч змій

У канадській провінції Манітоба щороку наприкінці квітня та на початку травня спостерігають одне з найбільших у світі сезонних скупчень змій. Поблизу невеликого населеного пункту Нарсісс після зимової сплячки на поверхню одночасно виходять від 70 до 100 тисяч червонобоких підв’язкових змій, які збираються для розмноження та привертають увагу науковців, туристів і фотографів з різних країн.

Масовий вихід рептилій пов’язаний із природними особливостями місцевості. У районі Нарсісса розташована система вапнякових печер і підземних тріщин, що простягаються нижче рівня промерзання ґрунту. Саме там змії переживають суворі канадські зими, оскільки температура в укриттях залишається вищою за нуль навіть у холодний сезон. З настанням весняного потепління тварини залишають місця зимівлі та починають сезонну активність.

Фахівці відзначають, що першими на поверхню виповзають самці, які чекають на появу самок біля виходів із підземних сховищ. Після цього формується характерне природне явище, відоме як «шлюбна куля», коли навколо однієї самки одночасно збираються десятки або навіть близько сотні самців. Ззовні це виглядає як великий клубок із переплетених тіл, що постійно рухаються.

Попри значну кількість змій, червонобокі підв’язкові змії не вважаються небезпечними для людини. Вони не належать до агресивних видів і переважно уникають контактів із людьми. Саме тому природний феномен у Манітобі став популярним туристичним об’єктом, а не причиною запровадження будь-яких обмежень для відвідувачів.

Масове скупчення рептилій має і природоохоронне значення. У минулі роки значна кількість тварин гинула під колесами автомобілів під час переміщення між місцями зимівлі та літніми територіями існування. Для збереження популяції місцева влада реалізувала комплекс інженерних рішень, зокрема облаштувала спеціальні тунелі під дорогами та встановила огорожі, які спрямовують змій до безпечних переходів.

Такі заходи дали змогу істотно скоротити смертність рептилій і стали одним із прикладів адаптації дорожньої інфраструктури до потреб дикої природи. Дослідники використовують територію поблизу Нарсісса для спостережень за поведінкою змій, вивчення міграційних процесів і змін у популяції, а туристичний інтерес до цього явища щороку підтримує розвиток місцевої індустрії гостинності.

За оцінками біологів, унікальне геологічне середовище Манітоби створило умови для формування найбільшого у світі місця зимівлі червонобоких підв’язкових змій. Саме поєднання природних печер, стабільної температури та щорічного циклу розмноження призводить до того, що десятки тисяч рептилій майже одночасно з’являються на поверхні, створюючи одне з найвідоміших сезонних природних явищ Північної Америки.

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