У Кабміні готують масштабні кадрові зміни: що відомо

У Верховній Раді та політичних колах триває підготовка до можливого оновлення складу Кабінету Міністрів України. Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив прогнозований перелік кадрових змін, згідно з яким більшість чинних міністрів можуть зберегти свої посади, тоді як окремі відомства планують реорганізувати, а на низку посад розглядають нових кандидатів.

За інформацією депутата, одним із нових членів уряду може стати голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Його розглядають на посаду міністра у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Якщо таке призначення відбудеться, воно стане одним із найбільш помітних кадрових рішень під час майбутнього переформатування Кабінету Міністрів.

Зміни можуть торкнутися й напряму європейської інтеграції. За даними Ярослава Железняка, нинішнього віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку може замінити представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов. У разі призначення він відповідатиме за координацію євроінтеграційного курсу України та взаємодію з інституціями ЄС.

Очікується також реорганізація Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. За оприлюдненою інформацією, його планують розділити на два окремі відомства. Міністерство економіки та екології може очолити Олександр Кравченко, а окреме Міністерство аграрної політики — Тарас Висоцький. Такий крок означатиме повернення до моделі, за якої аграрний напрям функціонує як самостійне міністерство.

Ще одна структурна зміна може стосуватися Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. За інформацією депутата, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба може залишити уряд, а саме міністерство планують поділити на два окремі органи виконавчої влади. Один із них — Міністерство розвитку регіонів — може очолити народний депутат Віталій Безгін. Друге відомство — Міністерство інфраструктури — за попередньою інформацією можуть доручити голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синєгубову або іншому кандидату, остаточне рішення щодо якого ще не ухвалене.

Оприлюднений перелік кадрових рішень наразі не є офіційно затвердженим складом уряду. Відповідні призначення набувають чинності лише після внесення кандидатур та голосування Верховної Ради. До цього часу інформація про майбутній розподіл посад залишається на рівні політичних консультацій та прогнозів.

Переформатування Кабінету Міністрів відбувається на тлі продовження воєнного стану, переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, реалізації міжнародних програм фінансової підтримки та відновлення країни. Зміни в уряді можуть вплинути на розподіл повноважень між міністерствами, реалізацію державної політики у сфері інфраструктури, регіонального розвитку, європейської інтеграції та підтримки ветеранів.

Остаточний склад оновленого Кабінету Міністрів стане відомий після офіційного внесення кадрових пропозицій до парламенту та проведення відповідних голосувань. До цього моменту жодне із запропонованих призначень не набуло юридичної сили.