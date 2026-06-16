У Хмельницькій області розбився Су-24М, загинули пілоти

У Хмельницькій області 16 червня 2026 року близько 19:00 сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М із складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряні сили ЗСУ. Під час виконання бойового завдання літак зазнав падіння в межах регіону, унаслідок чого загинули обидва члени екіпажу — пілот і штурман, повідомили у військових структурах.

В тему: У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

У Повітряних силах підтвердили факт катастрофи та оприлюднили дані про загиблих військовослужбовців. Йдеться про майора Богдан Загурлюк та старшого лейтенанта Богдан Бабенко. У повідомленні зазначається, що екіпаж виконував завдання в межах планового бойового вильоту. У військовому відомстві висловили співчуття родинам загиблих.

На місце падіння літака оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи та представники військової прокуратури. Територію катастрофи було оточено, проводяться першочергові слідчі дії та збір уламків для подальшого аналізу. Попередньо повідомляється, що серед цивільного населення постраждалих немає.

Фронтовий бомбардувальник Су-24М є одним із основних літаків тактичної авіації, який використовується для ураження наземних цілей та підтримки наземних операцій. Машини цього типу перебувають на озброєнні України ще з радянського періоду та були модернізовані для виконання сучасних бойових завдань, зокрема із застосуванням високоточної зброї.

7-ма бригада тактичної авіації імені Петра Франка, до складу якої входив збитий літак, дислокується на заході України та виконує завдання з бойового чергування і підтримки операцій на різних напрямках. Підрозділ неодноразово залучався до виконання завдань у межах повномасштабної війни, що триває з 2022 року.

Причини авіакатастрофи наразі не встановлені. У Повітряних силах зазначили, що розглядаються всі можливі версії інциденту, включно з технічними несправностями та впливом зовнішніх факторів. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення розслідування та аналізу бортових даних.

Розслідування інциденту здійснюється спільною комісією за участі військових фахівців і правоохоронних органів. Вилучені фрагменти літака та дані технічних систем будуть направлені на експертизу, яка має встановити точну причину втрати літака та загибелі екіпажу.

Авіаційні втрати залишаються одним із найчутливіших питань для української військової авіації в умовах триваючих бойових дій, оскільки кожен бойовий виліт пов’язаний із підвищеним ризиком та інтенсивним навантаженням на техніку і екіпажі.