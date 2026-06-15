У Харкові загинули п’ятеро рятувальників після повторного удару РФ
2026-15-06    111

У Харкові загинули п’ятеро рятувальників після повторного удару РФ

У Харкові під час ліквідації наслідків російської атаки загинули п’ятеро співробітників ДСНС, ще щонайменше п’ятеро рятувальників отримали поранення внаслідок повторного удару РФ по місцю пожежі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Атака сталася вночі 16 червня під час роботи екстрених служб на одному з об’єктів цивільної інфраструктури міста. Загалом у Харкові внаслідок обстрілу постраждали чотири цивільні особи, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

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За інформацією МВС, рятувальники прибули на місце після першого влучання, де займання охопило територію цивільного підприємства. Вогонь також поширився на гаражні приміщення та суху рослинність. Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по локації, де працювали співробітники ДСНС. Саме ця атака призвела до загибелі та поранення особового складу.

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Ігор Клименко назвав загиблих рятувальників людьми, які виконували свій професійний обов’язок і рятували життя інших. За його словами, екстрені служби продовжують працювати навіть в умовах постійної загрози нових ударів. На місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір пошкоджених конструкцій.

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Тактика повторних атак по місцях роботи рятувальників та медиків неодноразово фіксувалася під час повномасштабної війни. Такі удари суттєво ускладнюють ліквідацію наслідків обстрілів і створюють додаткову небезпеку для працівників екстрених служб. У багатьох випадках російські війська завдають другого удару через короткий проміжок часу після першого влучання, коли на місце вже прибувають рятувальники, медики та правоохоронці.

У нічній атаці постраждали й інші регіони України. У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено Будинок органної та камерної музики — одну з найвідоміших архітектурних та культурних споруд міста. Ударною хвилею також зруйновано одне з приміщень місцевого коледжу. У школі, що розташована поблизу епіцентру вибуху, вибито вікна та пошкоджено окремі внутрішні приміщення.

Місцева влада Дніпра проводить обстеження пошкоджених будівель та оцінює обсяг необхідних відновлювальних робіт. Попередньо інформації про загиблих у місті не надходило, однак фахівці продовжують перевіряти території, які зазнали впливу вибухової хвилі та уламків.

У Сумах безпілотник атакував центральну частину міста. Внаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю, де виникли руйнування фасаду та внутрішніх конструкцій. Окрім цього, зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок. За даними місцевих служб, постраждали троє людей, серед яких є дитина.

Медики надали допомогу потерпілим, а на місці працюють рятувальники та комунальні служби. Фахівці перевіряють технічний стан житлового будинку та визначають масштаби пошкоджень квартир і несучих конструкцій. Частину мешканців тимчасово евакуювали до завершення обстеження.

Останні атаки вкотре продемонстрували, що під ударом залишаються не лише військові об’єкти, а й цивільна інфраструктура, культурні установи, освітні заклади та житлові квартали. Правоохоронні органи документують наслідки обстрілів у Харкові, Дніпрі та Сумах для подальшої фіксації фактів руйнування цивільних об’єктів та загибелі людей.

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