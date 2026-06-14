У Харкові після атаки дронів РФ загорівся Художній музей
2026-14-06    200

У Харкові після атаки дронів РФ загорівся Художній музей

Увечері 14 червня в Харкові внаслідок атаки російських безпілотників загорівся Художній музей у Київському районі міста. Після влучання дрона на території закладу культури виникла пожежа, а рятувальники та працівники комунальних служб розпочали евакуацію картин і цінних музейних експонатів. Про подію повідомили місцеві пабліки та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Станом на вечір інформації про постраждалих не надходило.

За даними обласної влади, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками одразу в кількох районах міста. Одне з влучань припало на заклад культури в Київському районі. Після удару на місце прибули підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та комунальні служби, які розпочали ліквідацію наслідків атаки.

Очевидці публікували кадри, на яких видно задимлення біля будівлі музею та роботу рятувальників. Через загрозу поширення вогню основні зусилля були спрямовані не лише на локалізацію пожежі, а й на збереження музейного фонду. Працівники закладу спільно з комунальниками виносили картини та інші експонати із приміщень, яким могла загрожувати висока температура або задимлення.

Харківський художній музей є одним із найстаріших музеїв України та зберігає десятки тисяч творів мистецтва. У його колекції представлені роботи українських, європейських та російських художників різних історичних періодів. Частина фондів має статус особливо цінних культурних надбань, тому будь-яке пошкодження будівлі або експозицій може спричинити суттєві втрати для культурної спадщини країни.

Олег Синєгубов повідомив, що пожежно-рятувальні підрозділи продовжують працювати на місці удару. За його словами, станом на момент оприлюднення інформації даних про загиблих чи поранених не було. Водночас фахівці ще мають оцінити масштаби пошкоджень самої будівлі музею та стан колекції після завершення гасіння пожежі.

Російські війська регулярно атакують Харків ударними безпілотниками та ракетами. Під удари неодноразово потрапляли житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури, освітні установи та пам’ятки культури. За даними місцевої влади, лише з початку повномасштабного вторгнення в місті було пошкоджено сотні історичних будівель і десятки культурних об’єктів.

Атака на музей відбулася на тлі чергового посилення повітряних ударів по прифронтових регіонах України. Харків, розташований поблизу кордону з РФ, залишається одним із найбільш уразливих українських мегаполісів для атак безпілотників та інших засобів ураження. У місті продовжують діяти обмеження, пов’язані з безпековою ситуацією, а влада закликає мешканців оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Після завершення роботи рятувальників спеціалісти мають провести детальне обстеження приміщень музею та визначити, які саме експонати потребують реставрації або додаткових заходів зі збереження. Остаточна інформація про збитки та стан музейної колекції очікується після ліквідації всіх наслідків атаки.

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