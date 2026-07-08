У ГУР заявили про ознаки підготовки Росії до нової мобілізації
2026-08-07    121

У ГУР заявили про ознаки підготовки Росії до нової мобілізації

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія завершила основні підготовчі заходи для можливої нової хвилі мобілізації, однак остаточне рішення в Кремлі можуть ухвалити лише після завершення виборчого циклу. Про це 8 липня повідомив заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький, коментуючи плани російського керівництва щодо поповнення армії.

За словами представника української розвідки, Генеральний штаб РФ усвідомлює, що створення нових ударних угруповань без мобілізаційних заходів є практично неможливим. Вадим Скібіцький зазначив, що українська розвідка відстежує підготовку Росії та має інформацію про відповідні плани Кремля. Він наголосив, що після завершення виборів стане зрозуміло, чи російська влада перейде до нового етапу мобілізації.

Скібіцький заявив, що ГУР фіксує низку ознак, які свідчать про завершення підготовчого етапу. За його словами, у Росії завершено цифровізацію військового обліку, автоматизовано систему контролю за військовозобов’язаними та налагоджено постійний моніторинг переміщення громадян, які можуть бути призвані на службу або укласти контракт із Міноборони РФ. Усі ці процеси, за інформацією української розвідки, перебувають під централізованим контролем російської влади.

Окремо представник ГУР звернув увагу на ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, Росія практично повністю виконує плани щодо мобілізації та вербування місцевого населення завдяки жорсткому адміністративному контролю, інформаційній ізоляції та масштабній пропаганді. Він зазначив, що мешканці окупованих територій фактично позбавлені альтернативних джерел інформації, що значно спрощує реалізацію мобілізаційних заходів.

У ГУР також повідомили про подальшу мілітаризацію населення на окупованих територіях. За словами Скібіцького, російська влада вибудовує систему контролю над інформаційним простором та поступово залучає до військово-патріотичних програм дітей і підлітків. Він провів аналогію з Придністров’ям, де, за його словами, подібна модель формувалася роками через освітні установи, молодіжні організації та військово-патріотичні заходи.

Водночас українські військові експерти не виключають, що навіть у разі нового рішення Кремль може відмовитися від масштабної загальної мобілізації. Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Антон Дзюбенко вважає більш імовірним сценарій часткового призову. На його думку, російська влада намагатиметься уникнути кроків, здатних викликати суттєве соціальне невдоволення всередині країни.

За оцінкою військового, Росія вже значною мірою використала можливості поповнення армії за рахунок контрактної служби та залучення засуджених. Хоча це дозволило компенсувати частину втрат особового складу, проблема формування підготовленого резерву залишається актуальною. Подальші рішення, вважає Дзюбенко, залежатимуть від ситуації на фронті, інтенсивності бойових дій та потреб російського командування.

Заяви української розвідки пролунали на тлі дискусій щодо подальших військових планів Москви. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про підготовку Росії до нового етапу мобілізаційних заходів, а низка експертів припускала, що Кремль може ухвалити відповідне рішення після завершення політичного циклу, щоб мінімізувати внутрішньополітичні ризики. У разі початку нової хвилі призову Росія потенційно зможе збільшити чисельність своїх військ, однак одночасно зіткнеться з додатковим навантаженням на економіку та соціальну сферу.

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