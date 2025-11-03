У грудні 2025 українці отримають 1000 грн «зимової підтримки»

Уже в грудні в Україні запустять новий пакет «зимової підтримки». Всі громадяни отримають по 1000 грн, а деякі і по 6500 гривень, — заявив міністр соціальної політики Улютін

Для всіх громадян, які звернуться в грудні, пропонується виділити 1000 гривень. Гроші будуть доступні для витрат як на проїзд, так і на ліки та інші потреби.

Одноразову допомогу в розмірі 6500 гривень виділять:

▪️для сімей з дітьми;

▪️для сімей з дітьми, над якими встановлено опіку;

▪️на дитячі будинки сімейного типу та на дітей з малозабезпечених сімей;

▪️також гроші можуть отримати люди з I групою інвалідності з числа ВПО та самотні пенсіонери.

Ці 6 500 гривень можна буде витратити на продукти харчування, ліки, теплий одяг та комунальні послуги.