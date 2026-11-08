У Франції тривають протести проти подорожчання життя

У Франції 7 листопада відбулися нові масові акції протесту проти уряду та зростання вартості життя. У Парижі після завершення демонстрації на площі Нації спалахнули сутички між частиною учасників акції та поліцією, яка застосувала сльозогінний газ. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, загалом по країні на вулиці вийшли 146 тисяч людей, серед них 46 тисяч – у столиці.

Профспілки наводять значно вищу оцінку масштабів мобілізації. За їхніми підрахунками, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 250 тисяч осіб. Розбіжність між офіційною статистикою та оцінками організаторів пов’язана з різними методами підрахунку учасників масових заходів.Найбільш напружена ситуація склалася в Парижі після завершення основної частини ходи. Частина протестувальників почала кидати в правоохоронців різні предмети та піротехнічні засоби. У відповідь поліція використала сльозогінний газ для розгону агресивно налаштованих учасників. Таким чином, мирна демонстрація переросла в зіткнення на окремих ділянках маршруту.Заворушення зафіксували й в інших великих містах Франції. Зокрема, повідомлялося про порушення громадського порядку в Ліоні, Марселі, Нанті та Тулузі. Акції протесту охопили також інші населені пункти, що свідчить про загальнонаціональний характер невдоволення соціально-економічною ситуацією.За інформацією правоохоронних органів, станом на 18:00 було затримано 232 людини. Даних про остаточну кількість постраждалих або масштаби матеріальних збитків у наданій інформації немає. Затримання відбувалися на тлі посилених заходів безпеки, запроваджених для контролю за масовими зібраннями.У протестах беруть участь представники профспілок, студенти, школярі та активісти руху «жовтих жилетів». Основні вимоги демонстрантів стосуються підвищення заробітної плати, стримування зростання цін і поліпшення якості державних послуг. Учасники акцій вимагають від влади реагувати на погіршення купівельної спроможності населення та проблеми, які відчувають домогосподарства.Протестна кампанія триває вже четверті вихідні поспіль. Водночас офіційна статистика свідчить про поступове зменшення кількості учасників. Якщо 17 жовтня Міністерство внутрішніх справ нарахувало 550 тисяч протестувальників, то 31 жовтня на акції вийшли близько 320 тисяч. Показник 7 листопада знизився до 146 тисяч.Попри скорочення чисельності демонстрацій, соціальне невдоволення не зникло. Участь різних категорій населення, зокрема молоді та працівників бюджетної сфери, розширює перелік питань, які опинилися в центрі протестного руху. Для уряду це означає необхідність реагувати не лише на вимоги щодо оплати праці, а й на проблеми доступності та якості державних послуг.

Французький протестний рух має досвід тривалих загальнонаціональних мобілізацій. Зокрема, рух «жовтих жилетів», який виник у 2018 році, спочатку виступив проти підвищення податків на пальне, але згодом його вимоги поширилися на питання доходів населення, соціальної нерівності та політики уряду. Його повернення до нинішніх протестів свідчить про збереження соціальних проблем, які не вдалося остаточно врегулювати попередніми політичними рішеннями.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від реакції французької влади на вимоги профспілок та готовності сторін до переговорів. Окремим викликом залишатиметься забезпечення громадського порядку під час демонстрацій. Поки що зниження кількості учасників не супроводжується припиненням протестної кампанії, а вимоги щодо зарплат, цін і державних послуг залишаються невирішеними.