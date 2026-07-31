У Фінляндії закликали переглянути членство Іспанії в Шенгені

Фінляндія підтримала пропозицію Італії переглянути участь Іспанії у Шенгенській зоні через ситуацію з міграцією. Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен 30 липня заявила у соцмережі Х, що країни Європи мають підтримати ініціативу прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, яка пов’язана із критикою контролю зовнішніх кордонів Шенгену з боку Іспанії. Причиною дискусії став наплив мігрантів із Марокко до іспанської території Сеута.

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Рантанен заявила, що держави, які не виконують зобов’язання щодо захисту зовнішніх кордонів Шенгенської зони, не повинні залишатися її учасниками. За її словами, ситуація із контролем кордонів потребує спільної реакції європейських країн. Фінська посадовиця фактично підтримала позицію Рима, який раніше запропонував розглянути можливість обмеження участі Іспанії у спільному просторі вільного пересування.

Поштовхом до заяв стала ситуація в автономному місті Сеута на північному узбережжі Африки, яке перебуває під контролем Іспанії. За повідомленнями, протягом доби до регіону прибули близько 50 тисяч мігрантів із Марокко після рішення іспанського суду скасувати спрощену процедуру так званої «гарячої депортації». Це призвело до посилення міграційного тиску на один із ключових зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Іспанська влада наразі не оголошувала про вихід із Шенгенської зони або зміну політики щодо контролю кордонів. Водночас питання міграції залишається одним із найбільш дискусійних у ЄС, оскільки держави-члени мають різні підходи до розподілу відповідальності за охорону зовнішніх рубежів та прийом людей, які прибувають із третіх країн.

Шенгенська зона об’єднує 29 європейських держав, між якими діє принцип вільного пересування без регулярного прикордонного контролю на внутрішніх кордонах. Водночас країни-учасниці зобов’язані забезпечувати контроль зовнішнього периметра зони. Порушення цих правил може стати підставою для політичних дискусій щодо тимчасових обмежень або додаткових механізмів контролю, однак рішення про виключення держави зі складу Шенгену потребує складної юридичної процедури і не може бути ухвалене односторонньо.

Марі Рантанен представляє правопопулістську партію «Справжні фіни» та очолює Міністерство внутрішніх справ Фінляндії з 2023 року. Вона відома жорсткою позицією щодо нелегальної міграції та посилення прикордонного контролю. Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Італії з 2022 року, також неодноразово виступала за посилення правил прийому мігрантів і реформування європейської міграційної політики.

Міграційна ситуація навколо іспанських анклавів Сеута і Мелілья залишається складним питанням для ЄС через їхнє розташування на африканському континенті. Ці території мають спільний кордон із Марокко і регулярно стають напрямком для спроб нелегального перетину європейського кордону. Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень іспанської влади, позиції Єврокомісії та готовності країн ЄС узгоджувати спільну міграційну політику.