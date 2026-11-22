У селищі Димер Вишгородського району Київської області 22 листопада триває пошуково-рятувальна операція після влучання російського безпілотника в п’ятиповерховий житловий будинок. Частина споруди обвалилася, двоє людей дістали поранення, ще до 14 мешканців можуть перебувати під уламками. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і представники обласної влади.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби. Частину мешканців евакуювали, пошукові групи перевіряють зруйновані квартири й місця можливого перебування людей. Роботи ускладнюють пошкоджені перекриття та нестійкі конструкції будинку.

Серед постраждалих, за повідомленнями місцевої влади, є дитина та молода жінка. Їм надали медичну допомогу. Інформація про кількість людей, які можуть залишатися під завалами, попередня: рятувальники уточнюють її в міру обстеження приміщень і зв’язку з мешканцями.

Атака на Київщину була частиною масованого нічного удару по Україні. Повітряні сили повідомили, що російські війська застосували 186 ударних безпілотників, із яких 161 вдалося збити або подавити засобами протиповітряної оборони. Влучання зафіксували на низці локацій, також повідомлялося про падіння уламків збитих апаратів.

За інформацією регіональних адміністрацій, протягом попередньої доби російські атаки по Україні призвели до поранень близько 30 людей. Удари фіксували в кількох областях, зокрема на сході та півдні країни. Пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти інфраструктури й цивільні підприємства.

Після завершення пошукових робіт фахівці мають оцінити стан будинку та визначити, чи можна відновити пошкоджені конструкції. Мешканцям зруйнованих квартир може знадобитися тимчасове розселення. Остаточну кількість постраждалих і масштаб руйнувань влада зможе встановити після завершення аварійно-рятувальної операції.

У Димері та навколишніх громадах Київської області після російських атак регулярно працюють мобільні групи ППО, підрозділи ДСНС і місцеві служби реагування. Для обстеження пошкоджених будівель рятувальники використовують спеціальну техніку, кінологічні розрахунки та обладнання для пошуку людей під уламками.

Масштаб пошкоджень житлового фонду залишається одним із ключових викликів для відновлення країни. За оцінками міжнародних партнерів, потреби України у відбудові охоплюють не лише ремонт зруйнованих будинків, а й відновлення енергетики, транспорту, водопостачання та соціальної інфраструктури.