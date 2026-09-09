У двох селах Дніпропетровщини оголосили евакуацію
2026-09-09    33

У двох селах Дніпропетровщини оголосили евакуацію

У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Синельниківського району — Зоряного та Малівського. Про це 9 вересня повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, у цих населених пунктах наразі залишаються 203 людини, які мають виїхати протягом місяця.

Евакуація стосується сіл Слов’янської сільської громади. Рішення передбачає виїзд усіх мешканців незалежно від віку та складу сім’ї. Родини з дітьми з цих населених пунктів уже евакуювали минулого року, однак тепер заходи поширили на решту населення через безпекову ситуацію.

Для організації виїзду мешканців залучатимуть Національну поліцію та благодійні організації. Конкретні маршрути евакуації визначатимуть залежно від оперативної ситуації та рівня загрози. За словами Ганжі, для транспортування людей використовуватимуть броньовані автомобілі.

Після виїзду із сіл мешканців доставлятимуть до транзитних центрів. Там евакуйованим мають надати необхідну допомогу, після чого для тих, хто цього потребуватиме, організують подальше розселення. Влада закликала людей не відкладати виїзд до завершення встановленого місячного терміну.

Рішення про розширення евакуаційних заходів ухвалюють на тлі регулярних атак РФ по Дніпропетровській області. За даними обласної влади, 6 вересня російські війська 20 разів атакували регіон, унаслідок чого були поранені люди та зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Раніше в області вже розширювали примусову евакуацію сімей із дітьми. Відповідне рішення охопило 23 населені пункти, розташовані на території кількох громад. Практика передбачає обов’язковий виїзд дітей разом із батьками або іншими законними представниками із районів, де через бойові дії існує підвищена загроза для цивільного населення.

Обов’язкова евакуація в Україні застосовується рішеннями військового командування та органів місцевої влади у районах, де перебування цивільних може становити небезпеку. Під час організованого виїзду держава та залучені організації забезпечують транспорт, прийом людей у транзитних пунктах і, за потреби, пошук місця для подальшого проживання.

Для жителів Зоряного та Малівського наступним етапом стане організація індивідуального виїзду або евакуації організованими групами. Водночас остаточні маршрути можуть змінюватися залежно від обстрілів та оперативної обстановки. Влада має забезпечити координацію між громадами, поліцією, волонтерами та центрами прийому евакуйованих.

Дніпропетровщина, евакуація, новини України, Олександр Ганжа, Синельниківський район
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