У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося

Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про нові проблеми зі здоров’ям. Артистка опублікувала звернення до шанувальників у соцмережах та зізналася, що останнім часом знову зіткнулася з погіршенням самопочуття.

Співачка не стала приховувати, що ситуація негативно впливає на її емоційний стан і робочий графік. За словами Дорофєєвої, проблеми зі здоров’ям повторюються не вперше, тому їй доводиться уважніше ставитися до навантажень та режиму.

Дорофєєва поскаржилася на самопочуття

У своєму Instagram артистка опублікувала фото та коротке повідомлення, у якому зізналася, що знову почувається погано. Конкретний діагноз співачка не назвала, однак дала зрозуміти, що проблеми мають системний характер.

Шанувальники одразу почали масово залишати слова підтримки в коментарях. Багато користувачів побажали артистці швидкого одужання та закликали більше відпочивати.

На тлі нових заяв Дорофєєвої в мережі знову почали активно обговорювати напружений графік артистів українського шоу-бізнесу та вплив постійного стресу на організм.

Проблеми зі здоров’ям у співачки виникають не вперше

Раніше Надя Дорофєєва вже неодноразово говорила про проблеми зі здоров’ям та перевтому. Артистка зізнавалася, що через щільний графік, концерти та постійне емоційне навантаження їй доводилося проходити лікування та відновлення.

У різні періоди співачка також повідомляла про сильний стрес, емоційне виснаження та необхідність брати паузу у роботі. Дорофєєва не приховувала, що інколи її організм буквально «вимикається» через втому.

Після початку повномасштабної війни навантаження на українських артистів суттєво зросло. Окрім концертної діяльності, багато зірок регулярно займаються волонтерством, благодійними заходами та інформаційною підтримкою країни.

Шанувальники занепокоїлися через нові заяви

Після нової публікації Дорофєєвої користувачі соцмереж почали активно обговорювати стан співачки. Частина фанатів звернула увагу, що останнім часом артистка виглядала втомленою навіть під час публічних виступів та зйомок.

Деякі підписники також закликали знаменитість тимчасово скоротити кількість концертів і більше часу приділяти відновленню здоров’я.

Водночас сама Дорофєєва не повідомляла про скасування виступів чи повну паузу у творчій діяльності.

Дорофєєва продовжує активно працювати

Попри проблеми зі здоров’ям, Надя Дорофєєва залишається однією з найпопулярніших українських співачок. Вона продовжує випускати нові пісні, виступати на концертах та активно вести соцмережі.

Артистка регулярно потрапляє у центр уваги через творчість, особисте життя та публічні заяви. Її Instagram та музичні релізи стабільно набирають велику кількість переглядів і коментарів.

Останніми роками Дорофєєва також неодноразово говорила про важливість психологічного здоров’я, відпочинку та емоційного балансу.