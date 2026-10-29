У Дніпрі 14 загиблих через удар РФ по залізничному вокзалу

У Дніпрі кількість загиблих унаслідок російського удару по залізничному вокзалу вранці 29 жовтня – 14 людей. Ще 14 людей дістали поранення, 13 із них госпіталізували, шестеро перебувають у тяжкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За даними ОВА, серед тяжко поранених — 11-річний хлопчик. Медики надають допомогу постраждалим, які дістали численні осколкові поранення. В одного з поранених, 40-річного чоловіка, лікарям довелося ампутувати обидві ноги. Стан інших госпіталізованих також потребує медичного нагляду.

Російський реактивний безпілотник влучив у платформу залізничного вокзалу, де перебували пасажири та стояв поїзд №866 сполученням Дніпро — Запоріжжя. За повідомленням «Укрзалізниці», на платформі залишалося багато людей, попри оголошену підвищену небезпеку. Удар припав на цивільну залізничну інфраструктуру, якою користуються пасажири.

Міський голова Дніпра Борис Філатов раніше повідомляв про пряме влучання в пасажирський електропоїзд. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський безпілотник атакував платформу, біля якої перебували приміська електричка та регулярний пасажирський поїзд. Після удару на місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці.

Кількість жертв уточнювали протягом дня. Спочатку Олександр Ганжа повідомив про 13 загиблих і щонайменше п’ятьох поранених. Згодом число постраждалих зросло до 13, а пізніше обласна військова адміністрація підтвердила 14 загиблих і 14 поранених. Оперативні дані можуть оновлюватися в міру надходження інформації від медиків та екстрених служб.

Після атаки Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію. Він заявив, що удари по цивільних об’єктах потребують рішучої відповіді з боку США, Європейського Союзу та країн «Групи семи». Українська влада наголошує на необхідності посилення протиповітряної оборони та обмеження можливостей Росії продовжувати атаки.

Російські війська регулярно атакують українську залізничну інфраструктуру, яка забезпечує пасажирські перевезення, логістику та сполучення між регіонами. Удари по вокзалах і рухомому складу створюють ризики для цивільних, особливо коли на платформах перебувають пасажири, які очікують на посадку. Після атак «Укрзалізниця» та екстрені служби координують реагування, допомогу постраждалим і відновлення безпечної роботи транспортної системи.

Дніпро є одним із ключових транспортних вузлів центральної та східної України. Залізничне сполучення з Запоріжжям має важливе значення для щоденних поїздок мешканців, а також для переміщення людей між регіонами, що зазнають наслідків війни. Обставини атаки та остаточні дані про її наслідки уточнюють відповідні служби.