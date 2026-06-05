У «Дії» з’явиться нова функція контролю доступу до даних
2026-05-06    150

У «Дії» з’явиться нова функція контролю доступу до даних

Користувачі застосунку «Дія» незабаром отримають доступ до нової функції, яка дозволить бачити, хто саме переглядав їхні персональні дані в державних реєстрах і з якою метою це було зроблено. Відповідне нововведення стало можливим після запуску підсистеми моніторингу доступу до інформації в системі електронної взаємодії державних реєстрів «Трембіта». Про зміни повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Завдяки новому механізму українці зможуть отримувати push-сповіщення в застосунку щоразу, коли державний орган, установа або уповноважений посадовець звертатиметься до інформації про них у державних базах даних. У повідомленні відображатиметься не лише факт перегляду, а й причина запиту. Таким чином громадяни вперше отримають інструмент для контролю використання своїх персональних даних у цифровій екосистемі державних сервісів.

У Міністерстві цифрової трансформації заявляють, що запуск системи має зробити роботу державних реєстрів прозорішою. У відомстві наголошують, що кожен українець повинен знати, хто і для чого звертається до його інформації. В основі нової функції лежить система фіксації всіх запитів між державними реєстрами через платформу «Трембіта», яка забезпечує цифрову взаємодію між різними органами влади.

«Трембіта» є ключовим елементом цифрової інфраструктури України та використовується для обміну інформацією між десятками державних систем. Через неї проходять запити під час оформлення соціальних виплат, реєстрації бізнесу, отримання адміністративних послуг, перевірки документів та інших процедур. До запуску нового механізму пересічні громадяни фактично не мали можливості відстежувати, коли саме їхні дані використовувалися державними структурами.

Запровадження моніторингу доступу до інформації відбувається на тлі зростання уваги до захисту персональних даних у цифровому середовищі. У багатьох країнах світу подібні системи аудиту вже використовуються для підвищення довіри до державних електронних сервісів. Можливість отримувати повідомлення про перегляд особистої інформації вважається одним із механізмів запобігання несанкціонованому доступу та зловживанням службовими повноваженнями.

За інформацією Мінцифри, нова функція працюватиме автоматично. Користувачам не доведеться окремо активувати сервіс або подавати додаткові заявки. Сповіщення надходитимуть безпосередньо в застосунок після фіксації відповідного запиту до даних у державних реєстрах.

Очікується, що нововведення стане одним із найбільших оновлень у сфері цифрової прозорості державних послуг за останні роки. Фактично йдеться про появу для громадян інструмента контролю за використанням власних персональних даних у державному секторі. Це також дозволить швидше виявляти випадки необґрунтованого доступу до інформації та посилить підзвітність органів влади, які працюють із реєстрами.

Останніми роками «Дія» поступово розширює перелік цифрових послуг та функцій безпеки. У застосунку вже доступні електронні документи, сповіщення про кредити, судові справи, штрафи та інші державні сервіси. Додавання механізму контролю доступу до персональних даних свідчить про перехід до нового рівня цифрової взаємодії, де користувач отримує більше інформації про те, як саме використовується його інформація державними структурами.

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