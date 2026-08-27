У «Дії» запустили нову категорію компенсацій за майно на ТОТ
2026-27-08    108

У «Дії» запустили нову категорію компенсацій за майно на ТОТ

Українські юридичні особи отримали можливість через застосунок та портал «Дія» подати заяву до Міжнародного реєстру збитків про втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Нова категорія охоплює активи, контроль над якими було втрачено після 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії.

До заяви можна включити інформацію про вартість втраченого майна, недоотриманий прибуток або повну втрату бізнесу. Таким чином, механізм передбачає фіксацію не лише фізичної вартості активу, а й фінансових наслідків, які настали для підприємства через неможливість контролювати або використовувати свою власність.

Для подання заяви юридичній особі необхідно підтвердити права на відповідне майно. Також потрібно надати відомості про його місцезнаходження, описати обставини втрати контролю та зазначити розмір завданих збитків. Інформація має бути достатньою для підтвердження зв’язку між втратою активу та подіями, спричиненими російською агресією.

Нова категорія стосується випадків, коли підприємство юридично зберігає права на актив, але фактично позбавлене можливості ним володіти, користуватися або розпоряджатися через окупацію території. Для бізнесу це дозволяє окремо зафіксувати збитки, пов’язані з втратою доступу до виробничих, комерційних чи інших активів.

Подання інформації до Реєстру збитків має значення насамперед для документування шкоди. Реєстр створений як міжнародний механізм обліку заяв про збитки, завдані фізичним та юридичним особам, а також державі внаслідок російської агресії. Сам факт внесення заяви не означає автоматичної виплати компенсації.

Водночас накопичення підтверджених вимог має сформувати документальну базу для майбутнього компенсаційного механізму. Питання джерел фінансування та порядку здійснення виплат потребує окремих міжнародних рішень, тому між фіксацією збитку та фактичним отриманням коштів може бути додатковий юридичний етап.

Для компаній важливо зберігати документи, що підтверджують право власності або інше законне право на актив, а також матеріали щодо його вартості та господарського використання. Докази втрати контролю можуть включати документи про місцезнаходження майна, обставини окупації та інші відомості, які дозволяють встановити момент і причину припинення доступу до активу.

Окреме значення має можливість заявляти недоотриманий прибуток. Така вимога пов’язана не безпосередньо з вартістю самого об’єкта, а з доходом, який підприємство могло б отримати за нормального використання майна. Розрахунок такого збитку потребує документального обґрунтування фінансових показників.

Міжнародний реєстр збитків для фіксації шкоди, завданої агресією РФ, був створений рішенням Ради Європи у 2023 році. Його штаб-квартира розташована в Гаазі. Реєстр є першим етапом ширшого міжнародного компенсаційного процесу і не виконує функцію суду чи органу, який самостійно визначає суму виплат.

Розширення переліку категорій для юридичних осіб дозволяє окремо документувати економічні втрати бізнесу від окупації. Надалі відкритими залишаються питання оцінки заявлених збитків, критеріїв їхнього підтвердження та механізму, за яким внесені до Реєстру вимоги можуть бути використані під час визначення майбутніх компенсацій.

Дія, компенсація збитків, Міжнародний реєстр збитків, новини України, тимчасово окупована територія, юридична особа
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