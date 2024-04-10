У Дії відновили сервіс для ВПО

У Дії оновили та повернули сервіс для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер у застосунку можна оформити довідку ВПО та грошову допомогу одразу на всю сім’ю в одній заяві.

Зазначається, що раніше в Дії можна було оформити довідку переселенця та виплати лише на себе й дитину. Тепер одну заяву можна подати за всю сім’ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей, які покинули дім через війну разом з вами. Зокрема, можна оформити виплати для дітей, які народилися вже після переміщення.

Як отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку Дія?



▪️ Зайдіть у Дію та оновіть застосунок.

▪️ Натисніть Сервіси — Отримати довідку ВПО.

▪️ Вкажіть адресу поточного місця проживання та підтвердьте геолокацію.

▪️ Введіть дані про членів сім’ї.

▪️ Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу

▪️ Вкажіть, яка допомога вам необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, та залиште контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться в Дії поруч з іншими цифровими документами, а кошти надходитимуть на картку єПідтримка за всіх членів сім’ї.

Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО.

Люди, які виїхали за кордон або перебувають на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу.

Таким чином, довідку ВПО на сім’ю можна отримати вже зараз, тим у кого вона відсутня через застосунок Дія.