У Дії розпочали бета-тестування двох виплат для дітей
2026-05-10    117

У Дії розпочали бета-тестування двох виплат для дітей

Близько 400 жінок розпочали бета-тестування в Дії оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплати по догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Про це 5 жовтня повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, зазначивши, що новий механізм передбачає автоматичну перевірку даних через державні реєстри.

Під час тестування Дія спільно з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери перевірятиме відомості, необхідні для призначення виплат. Система має самостійно зіставляти інформацію з даними державних реєстрів і на цій основі формувати рішення щодо призначення допомоги.

Після автоматичної перевірки сформоване рішення надходитиме працівнику Пенсійного фонду України. На його перевірку передбачено до трьох робочих днів. Таким чином, під час повноцінного запуску значна частина процедур, які раніше вимагали подання та опрацювання документів, має виконуватися в електронному форматі.

Бета-тестування проводять перед масштабуванням сервісу, щоб перевірити коректність обміну даними між цифровими системами та державними реєстрами. Окрему увагу під час такого етапу приділяють правильності автоматичних перевірок і формування рішень за конкретними життєвими обставинами.

Наступним сервісом, який планують перевірити в тестовому режимі, стане допомога для працюючих батьків «єЯсла». Йдеться про окремий напрям підтримки сімей із маленькими дітьми, який має доповнити систему державних виплат для батьків, що повертаються до роботи.

Цифровізація соціальних виплат передбачає поступовий перехід від паперової взаємодії до автоматизованого призначення допомоги на основі інформації, яка вже є у державних базах. Ключовою умовою такого підходу залишається актуальність і узгодженість даних у реєстрах, оскільки саме вони використовуються для перевірки права людини на виплату.

Єдина інформаційна система соціальної сфери є складовою реформи соціальної підтримки, яка передбачає об’єднання інформації про різні види державної допомоги та їх отримувачів. У перспективі це має спростити взаємодію громадян із соціальними службами та зменшити кількість процедур, які потрібно проходити особисто.

виплати, Дія, єЯсла, Мінсоцполітики, новини України, Пенсійний фонд
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